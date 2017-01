V galerii můžete očistit duši i tělo. Saunu si vyzkoušíte na vlastní kůži

Proč jste se zaměřil právě na sauny?

Měl jsem k tomu několik důvodů. Naše galerie se zaměřuje na architekturu, kterou se snažíme představit nejen klasickým pohledem, ale v kontextu jiných témat či oborů. Dalším cílem bylo ukázat současnou tvorbu a posledním a hlavním důvodem je, že jsem vášnivý saunař.

Kdo vám pomáhal s koncepcí?

Výstavu jsme připravovali s Jiřím Koubou, předním českým propagátorem saunování, a se studiem H3T Architekti, které se věnuje navrhování a realizaci neobvyklých saun. A mají velký úspěch jak v Česku, tak i v zahraničí. Část výstavy bude věnovaná právě i jejich tvorbě. Návštěvník bude mít možnost porovnat asi patnáct typů saun, můžeme říct architektonických skořápek.

Které jejich sauny jsou nejznámější?

Pražští milovníci sauny znají Saunu na lodi, která se nachází na náplavce, odkud je hezký výhled na Vltavu. Ochladit se pak může přímo v řece. Mediálně jsou známé třeba také jejich cyklosauna nebo létající sauna.

Pro koho je výstava určena?

Zaměřena je na nadšence o saunování i současnou architekturu. Dozví se tu o procesu saunování a o vývoji saun, o saunách Skytů, indiánů nebo Eskymáků, o ruských baňách, finské a kouřové sauně. A také o těch současných. Jsou to nedávné realizace z Norska, Švédska, Finska, Estonska, Německa, Nizozemí, Itálie, USA, Kanady, Chile a České republiky.

Sauna / Architektura požitku Výstavu můžete navštívit od 18. ledna až do 10. března na Betlémské náměstí 5a. Více najdete na www.gjf.cz.

Která z těchto staveb Vás nadchla?

Minulý rok jsem měl možnost navštívit největší saunu na světě. Je to putovní sauna, kterou jsem vyzkoušel na jednom ostrově nedaleko Lofot v Norsku. Dneska je v Bergenu. Příští rok bude v Oslu. Byl to velice zajímavý zážitek, navštívit saunu pro sto padesát lidí, která byla přímo na pláži. Umocňoval to i fakt, že jsem tam byl sám.

Vedle toho bude na výstavě prezentovaná také obrovská sauna, která byla v minulém roce otevřena v Helsinkách, což je město, kde se pořádá mistrovství světa v saunování. Soutěží se o tom, kdo nejdéle vydrží v sauně. Ale saunování není o tom, kdo a jak dlouho to v sauně vydrží, ale jak je vám tam příjemně a co to udělá s vaším organismem. Finsko je Mekkou saunování.

Co bude největší atrakcí?

Určitě si můžete rezervovat místo na www.gjf.cz a vyzkoušet si saunování v rámci výstavy. Po celou dobu dvakrát nebo třikrát týdně poběží dvě sauny. A na únor jsme připravili čtyři přednášky Jiřího Kouby, Karla Dyntara a studia H3T.

Co je trendem dnešní doby?

Ten obsah je stále stejný – potřebujete jen prostor, v němž probíhá proces ohřívání. Záleží na investorovi nebo klientovi, jakou formu zvolí. Každý architekt je schopný umístit saunu do jakékoliv architektury. Nedá se hovořit o trendech, je to o přístupu architektů, kteří sauny navrhují.

Čím je sauna pro vás?

Hlavně očista duše a těla. Je to preventivní proces pro zdraví. Dívám se na to i z pozice společenského fenoménu a architektury, jak může umělec přistoupit k dané zakázce.