V Lucerně budou oslavovat hudbou i tancem

Swing, punk, rock, pop i funk. Pro tenhle soubor není problém žádný žánr. Mezi nejoblíbenější hity kapely totiž patří například swingová verze Pohody od Kabátů, Pražákům, těm je tu hej od Pražského výběru nebo píseň V blbým věku od Xindla X.



A že se chystá v pondělí něco velkého, prozrazuje kapelník orchestru Petr Kroutil: „Mám velkou radost z našich vzácných hostů a šíleně se těším na pořádnou swingo-punkovou party. Jsem taky zvědav, jak se budou líbit naše nové písně.“ Vzácnými hosty v Lucerna Music Baru budou Kate Matl a frontman kapely Chinaski Michal Malátný.

„Katku mám moc rád, je krásná a skvěle zpívá. Je bezvadný, že je ochotná s námi účinkovat,“ těší se Kroutil na budoucí spolupráci. Aby si fanoušci přišli na své, uslyší od Kate i nový swingový cover od Christiny Aguilery.

Pro Malátného i publikum si Kroutil připravil swingový cover, kterým bude jeho vlastní píseň Každé ráno. „Na Michala Malátného se zase těším pro to, že lidi vůbec nečekají, že by mohl zpívat i jiný styl a žánr. A on to právě skvěle ovládá,“ dodává k dalšímu hostovi Kroutil.