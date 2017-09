Do politiky chtějí i dělníci. Volby budou už za měsíc

Volby do Poslanecké sněmovny vyhlásil prezident Miloš Zeman na nejzazší možný termín, tedy na pátek a­ sobotu 20. a 21. října.



Koho volit? Poradí kalkulačka Volební kalkulačka je internetová aplikace, jejímž cílem je pomoci voličům při rozhodování ve volbách.

Volební kalkulačka jim ukáže, která politická strana či kandidát se nejvíce shoduje s ­jejich politickými postoji.

Jde o krátký on-line dotazník, v němž uživatel odpovídá na sérii otázek. Týkají se relevantních politických témat a hodnotových postojů.

Následně může každé otázce přiřadit důležitost a v závěru se dozví, jak se s ním jednotlivé politické strany, volení zástupci nebo kandidáti shodují v odpovědích. Shoda je vyjádřená číselnou hodnotou od 0 do 100 procent. Následně si může uživatel ověřit, v čem konkrétně se s každým politickým aktérem shoduje a v čem se naopak liší.

Například volební kalkulačky k prezidentským či sněmovním volbám v České republice v roce 2013 dosáhly více než jednoho milionu unikátních uživatelů. To vysoce převyšuje úspěšnost podobných aplikací v ostatních postkomunistických zemích.

Jak se volí

Volit smí každý občan starší 18 let. Pro volby jsou určeny volební místnosti, kde je volič registrovaný podle trvalého bydliště. K dispozici tam jsou náhradní volební lístky. Musíte jít za zástěnu, kde se vybraný lístek vloží do určené obálky. Kromě výběru lístku s volební stranou má volič možnost na lístku strany vybírat i­ konkrétní kandidáty, tedy „kroužkovat“. Až poté obálku vhodíte do volební urny. Preferenční hlas můžete udělit zakroužkováním až čtyřem kandidátům na jednom hlasovacím lístku. Díky tomu se může kandidát posouvat výše a přeskočit kandidáty před sebou.

Kdo kandiduje

O křeslo ve Sněmovně bude bojovat 7539 lidí, což je dáno mimo jiné tím, že do voleb se přihlásilo 31 stran a­ hnutí – tedy nejvíce v historii samostatné České republiky. Na jedno místo ve dvousetčlenné dolní komoře tak připadá takřka 38 adeptů. Podobně zastoupení žen na kandidátkách se přiblížilo k nebývalým 29 procentům. Další zajímavostí je, že se zvýšil průměrný věk kandidátů, přesáhl 46 let. Nejstarší mezi kandidáty je 94letá důchodkyně Věra Špirková, která je na pražské kandidátce uskupení Blok proti islamizaci – Obrana domova.

Nejen politici

Nejčastějším povoláním, které kandidáti do Sněmovny vykonávají, je aktivní politik. Do Sněmovny se touží dostat také řada podnikatelů, pedagogů, sportovců a lékařů. O­hlasy voličů však podle analýzy České televize bojují také například tři faráři, tři lodní kormidelníci, tři básníci a sedmnáct spisovatelů. Více než sto zájemců o ­křeslo poslance se živí jako dělníci. Do Sněmovny by rád i jeden saunový mistr a jeden dudák.