Tramvajová moderna. Vydejte se s námi na technický výlet po evropských kolejích

Není to tak dávno, kdy si nové tramvaje pořídily také německé Drážďany. Vozy NGT DX DD (viz úvodní fotka článku) jsou vyrobené v Sasku a cestující si je pochvalují hlavně kvůli jejich šířce 2,65 metru, což je o 35 centimetrů více než u poslední generace drážďanských tramvají. Vůz je dlouhý 45 metrů a výrazně větší jsou nástupní dveře i samotný prostor mezi sedačkami. Tramvaj je plně klimatizovaná, vybavená zásuvkami pro dobíjení elektroniky či Wi-Fi připojením. Zajímavostí je i osvětlení interiéru. To se mění podle intenzity světla během dne. Mimochodem, označení NGT DX DD není jen změť písmen. NGT je zkratka pro nízkopodlažní kloubový železniční vůz, DX pro podvozky s deseti nápravami a DD pro Drážďany.

V německém Darmstadtu jezdí švýcarská TINA

Nechybělo mnoho a do Prahy mohly místo tramvají od Škoda Transportation dorazit vozy od švýcarského výrobce Stadler. Ten nedávno dodal tramvaje do německého Darmstadtu. Stadler tramvaj pojmenoval zkratkou TINA z německého spojení Total integrierter Niederflur-Antrieb, tedy zcela integrovaný nízkopodlažní pohon. Součástí vozu je i moderní asistenční systém, který rozezná dopravní značky. Mimochodem, stroje Stadler TINA nedávno začala testovat i švýcarská Basilej.

Vlakotramvaj

Zajímavým segmentem jsou v evropském prostředí vlakotramvaje. Jedná se o takzvané hybridní vozidlo, které může po městě využívat tramvajové koleje a mezi městy klasickou železnici. Zatímco ve městě jede jako tramvaj a odebírá napětí pomocí pantografu z trolejí, po najetí na železniční trať stáhne pantograf a nastartuje dieselový motor. Nejnověji vybudovaný systém vlakotramvaje v Evropě najdeme v Maďarsku. Zdejší dráhy provozují spoj mezi městy Szeged a Hódmezővásárhely. Vlakotramvaj jezdí například také v německém Chemnitzu.