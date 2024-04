Prašné cesty nahradila dlažba a spousta květin, náměstí na Vltavě opět slouží

Rekonstrukce prostoru u KD Vltava na druhém největším sídlišti v Českých Budějovicích začala loni v květnu. „Vybraná firma musela například vybagrovat zeminu do hloubky dvou metrů, takže to v létě byla obrovská jáma. Bylo to ale nutné, aby se v novém a kvalitním podloží uchytily vysazené stromy a další zeleň,“ uvedl náměstek primátorky Petr Maroš.

Radnici se na proměnu podařilo získat dotaci 16,5 milionu korun z Norských fondů, zbytek je z rozpočtu města. Na místě jsou tak nové chodníky, lavičky, odpadkové koše, osvětlení a další. „Zajímavý je i pohled ekologický. Úpravy jsou takové, že se prakticky všechna dešťová voda vsákne do země. Ale nechybí ani moderní zavlažovací technologie,“ navázala náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková.

V záhonech jsou ve štěrkovém kamení stovky květů a dalších rostlin. Nyní jim vévodí například tulipány, ale přes rok se to bude různě měnit. Na větší stín ze stromů si budou muset návštěvníci ještě několik roků počkat. „Pokud se jim tu bude dařit, tak by mohly mít tak za pět let docela pěkné koruny,“ předpokládá Lenka Marcínová, která pro město pracuje jako zahradní architekt.

Proměna čeká ještě fontánku s bazénem uprostřed náměstí. Jaká bude, si chce nechat město jako překvapení. „Ale mělo by to být v létě pro děti hodně atraktivní,“ naznačila primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Na místě dnes bylo i několik obyvatel a většina si proměnu pochvalovala. „Posezení je tu určitě příjemnější. A líbí se nám, že je tu hodně květin,“ zmínila Karolína Vaňková. Jedna seniorka naopak kritizovala, že nemají všechny lavičky opěradlo a na místě je příliš šedivého betonu.

Když obnova náměstí začala, chtělo město starší vybagrované stromky zkusit zachránit a alespoň některé vrátit zpátky. To se ale nakonec nepovedlo. „Zkusili jsme jim dopřát co nejlepší prostředí, ale nepřežil to ani jeden,“ konstatovala Marcínová. Kořenový systém dřevin byl hodně zdegenerovaný. To bylo podle ní dobře vidět i na tom, že tyto stromy na náměstí za několik let prakticky nepovyrostly. Mohlo za to právě špatné podloží.

Chtějí pokračovat dál

Kromě úpravy fontány chce radnice pokračovat na náměstí i s dalšími úpravami. „Chystáme se na rekonstrukci objektu, ve kterém sídlí Salesiánské středisko mládeže. Pak bude tento prostor vypadat ještě lépe. A věřím, že se jednou dostane i na samotný KD Vltava,“ doplnil náměstek Maroš. Oprava střediska by mohla začít už příští rok.

V Budějovicích čekají na vylepšení i další náměstí, například to v Suchém Vrbném u točny MHD, na sídlišti Šumava či u Juvelu na Pražském sídlišti.