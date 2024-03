Novou čtvrť začnou v Písku stavět za tři roky, nabídne 130 bytů a školku

„Bývalé kasárny pro nás byly v posledních letech největším úkolem. Lokalita je opravdu rozlehlá, a proto jsme se rozhodli zaměřit se nejprve na její severní část. Začali jsme územní studií pro změnu územního plánu, kterou se nám podařilo dokončit již v minulém roce. Nyní máme zpracovanou urbanistickou studii, která nám definovala funkční plochy v areálu, a čekáme na dokončení ekonomické rozvahy,“ popsala aktuální stav místostarostka Petra Trambová (Pro Písek).

Město v lokalitě plánuje vystavět 133 bytů s celkovou podlahovou plochou deset tisíc metrů čtverečních. Svůj domov by v nich mělo najít okolo 450 lidí. Součástí areálu má být také multifunkční objekt s obchodní plochou, parkovací dům s 280 místy pro stání a školka pro sto dětí rozdělených do čtyř tříd. Pro veřejné prostranství je pak vyhrazená plocha přesahující jedenáct tisíc metrů čtverečních.

„V sousední lokalitě technologického parku není téměř žádný prostor pro zeleň. To je něco, co bychom chtěli v nové městské části kompenzovat. Ulice jsou proto plné stromů a další zeleně a parkovací plochy jsou z velké části přesunuté do parkovacího domu. Uvažovali jsme také o možnosti podzemního parkování pod domy, ale ukázalo se to jako nevhodné,“ přiblížila Trambová.

Záměry na výstavbu nové čtvrti města vítají také zástupci opozice. Upozorňují však, že radnice by při výběru investorů měla být obezřetná. „Výstavbu nové obytné čtvrti přirozeně podporuji, stejně jako zapojení soukromých investorů. Teď je ale potřeba, aby město mělo nějaké záruky, že se budou držet projektu a nevznikne tam místo bytů například nová obchodní čtvrť,“ upozornil Petr Hladík (KDU-ČSL). Dodal, že by v lokalitě ocenil i městské byty nebo nějakou formu komunitního či družstevního bydlení.

Do nové městské části se bude vjíždět z Pražské ulice, ve které kvůli tomu vznikne nová kruhová křižovatka. Ta by měla dle zástupců radnice také pomoci s plynulostí dopravy ve frekventované ulici. „Dalším vstupem bude lávka, která propojí Pražskou bránu s rezidenční čtvrtí u svatého Václava. Ta je nyní přístupná pouze po velice vytíženém mostu přes hlavní tah na Prahu,“ řekla Trambová.

V lokalitě je potřeba vybudovat zcela novou kanalizaci a město se proto muselo zabývat také tím, jak v lokalitě naložit s dešťovou vodou. „Kvůli dešťové vodě bychom museli vést kanalizaci přes celé sídliště Portyč až do Otavy, což by bylo velice náročné. Zvolili jsme proto řešení dešťových záhonů. Ty budou vodu zadržovat v místě, a pokud se jí nahromadí moc, bude se to řešit přepadem do splaškové vody,“ sdělila místostarostka.

Co se nákladů na výstavbu týče, čeká město stále na výsledky finanční rozvahy. O výstavbu bytů by se měli postarat soukromí investoři. Na město pak připadá vybudování komunikací, sítí, parkovacího domu a školky. Už nyní však zástupci města předpokládají, že velkou část potřebných finančních prostředků pokryjí investoři, kteří od města odkoupí pozemky pro výstavbu.

„Předpokládáme, že finance z prodeje pozemků pokryjí minimálně zavedení sítí, výstavbu komunikace a jednu ze staveb občanské vybavenosti. V ideálním případě se pak z těchto peněz podaří postavit jak školku, tak i parkovací dům,“ odhadl místostarosta Josef Soumar (Piráti).

Doplnil také, že v tuto chvíli město vybírá dodavatele pro zavedení sítí a technické infrastruktury. S potenciálními investory chce začít jednat letos v létě. Pokud půjde vše podle plánu, začnou stavební práce na Pražské bráně za tři roky.

„Důvodem je plánovaná novela stavebního zákona, která vstoupí v platnost 30. června. Celý projekt se bude připravovat podle ní a bude proto potřeba dobře proškolit všechny pracovníky, kteří se na přípravě projektu budou podílet,“ vysvětlil Soumar.