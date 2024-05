Sedm kachňat napadalo do kanálu, strážníci je vylovili rybářským podběrákem

Zachraňování káčat ze špatně přístupných míst není pro strážníky na jaře ničím neobvyklým. V úterý se o jejich pozornost postarala mláďata, jimž se málem stala osudnou nepozornost při procházce na jihu Brna.

Jedno za druhým napadala káčata dírou v poklopu do kanálu. „Jejich matka chodila bezradně kolem kanálu. Strážníci odsunuli železný poklop. Oba si obětavě lehli na mokrou zem, aby mohli pomocí zapůjčeného rybářského podběráku mláďata opatrně vytáhnout. Tímto způsobem se jim nakonec podařilo vysvobodit všech sedm kachňat,“ popsala akci mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.

Než začali dva členové hlídky městské policie plánovat návrat kachní rodinky zpátky do přírody, kam patří, museli se ujistit, zda jsou všichni její členové v pořádku. „Pokud by zjistili, že je některé ze zvířátek zraněné, zavolali by našeho spolupracovníka, který by se o ně až do vyléčení postaral,“ uvedla Skřivánková.

Protože však v tomto případě kachním průzkumníkům nic nechybělo, putovali napřed do krabice a pak k nedaleké řece, kde se dostali zase na svobodu.