Děti se u nás při debatách víc odvážou, vyzdvihuje autor chytrých učeben

Objekt je z udržitelných materiálů, kde bioodpad likvidují kalifornské žížaly, navíc se dá podle potřeby měnit z klasické třídy na auditorium, letní kino nebo komunitní prostor.

„Je to o penězích a pozemku. Kde má škola volných aspoň šedesát metrů čtverečních, tam se dá Archimedes postavit,“ říká autor učebny Antonín Koplík z Hodonína.

„Velkou výhodou je, že jakmile se začne připravovat stavba, vždycky se najdou nadšení učitelé, se kterými pak přizpůsobujeme učebnu a program tomu, co je zrovna ve škole aktuální. Třeba nejnovější v Moravském Krumlově je ještě víc zaměřená na environment (životní prostředí), protože plánují v blízkosti výukové jezírko. Krumlov budeme také propojovat s Akademií věd, aby se společně věnovali zvířatům a rostlinám typickým pro Českou republiku,“ líčí Koplík.

Učebna v Krumlově je v kraji třetí, další jsou v Hodoníně a Hovoranech. Je to hodně, nebo málo?

Jsme spokojení. První učebnu jsme otevírali v Hodoníně po tornádu, kde jsme ji za svoje peníze ve spolupráci s krajem darovali městu. Teď spolupracujeme se čtyřiceti městy, kde bychom ještě letos mohli učebny postavit. Zájem je obrovský, jednáme asi s 300 školami v Česku a na Slovensku, koncept se chytá i v zahraničí. Z učebny v Krumlově se dnes propojíme do Paříže, děti se můžou zeptat, jak to tam vypadá před olympiádou, jak se u nich žije, jak funguje školství, jak tam reálně aplikují zákaz mobilů a digitálních pomůcek ve výuce.

Po Hodoníně a Hovoranech na Kyjovsku má venkovní učebna Archimedes třetí „pobočku“ v Jihomoravském kraji. Specifické možnosti výuky nově nabízí dětem v Moravském Krumlově na Znojemsku.

Francie je pro nás zajímavá, letos tam asi začneme stavět. Jednáme ale i s dalšími asi patnácti státy včetně takových jako Kolumbie nebo Chile, kde se naše učebna chápe víc jako samostatná škola, na kterou jsme schopni dát fotovoltaické panely, aby byla energeticky soběstačná. A pokud ji chtějí zateplit, používáme slámu nebo konopí. A taky třeba jednáme s Deutsche Schule v Praze, která zase vidí obrovskou výhodu ve sdílení výuky.

Jak má takové sdílení vypadat?

Že třeba učitel v Hamburku vyučuje chemii a hodina se bude sdílet do všech německých škol. Nosnou myšlenkou je, aby se děti propojovaly do různých států, aby už na základní škole aktivně používaly angličtinu a aby spolupracovaly na projektech. Snažíme se, aby všechny projekty byly v praxi viditelné a použitelné. Aby úkol nekončil v šuplíku, ale aby se děti mohly podívat, jak se to, co vymyslely, aplikuje v reálném životě.

Zájemcům tedy dodáte učebnu na klíč?

Přesně tak, škole dodáme všechno od stavebního povolení přes základy a výstavbu po vybavení a připojení na naši webovou platformu archimedesoec.com. Vyjde to na asi čtyři miliony korun.

Když se řekne venkovní učebna, může to působit něco jako lesní škola. Ale u vás jde naopak o hodně moderní zařízení s klimatizací nebo dotykovou tabulí.

V zahraničí proto používáme místo označení outdoor raději explorer, protože outdoor se opravdu chápe, že sedíte v lese a učíte se v přírodě. My to ale máme tak, že chceme pomocí nejmodernějších digitálních pomůcek přivést děti k přírodě. Víme, že dnes už všechny mají mobil, těžko tomu trendu zabráníme, a tak je zapojujeme do výuky. To znamená, že venku dostanou nějaký úkol, přijdou do učebny a pomocí mobilu se připojí k digitálnímu panelu. To je vlastně taková televize a děti do ní pomocí aplikace v mobilu posílají výsledky nebo třeba hlasují.

Jak vás vlastně sestrojení venkovní učebny napadlo?

V době covidu jsme byli všichni zavření doma, řešilo se, co s výukou, a naráželo se na základní elementární problémy. Třeba, že děti se připojovaly přes Teams, ale nikdo neřešil, že se tím strašně odhaluje soukromí a u každého dítěte vidíte, v jakých sociálních podmínkách žije. Paralelně s tím se řešilo, že je na čase děti víc dostávat ven. Uvažoval jsem, proč není víc venkovních učeben, tak jsem se zajel zeptat na ministerstvo školství, jak to je, že bychom se tomu mohli ve firmě (hodonínská výrobně-obchodní společnost Moram, projekt učeben však vznikl jako samostatný startup EduVision – pozn. red.) věnovat.

A co jste zjistil?

Že není definováno, co venkovní učebna je. Že de facto koupíte pět pařezů, dáte je na trávník a máte učebnu, ale mně to přišlo bez přidané hodnoty. (směje se) Protože když prší nebo naopak moc svítí, tak tam být nemůžete. Tak jsme si řekli, že uděláme něco celoročního, aby to mělo smysl a učitele i žáky to tam bavilo. Zjišťoval jsem u ředitelů, jak by to mělo vypadat, a z toho vznikl první koncept, který vyrostl v Hodoníně. Pak nás napadlo propojit to nějakou sítí, portálem, aby učebny mohly komunikovat mezi sebou.

Chtěli jsme se k někomu přidat, ale nic takového jsme ve světě nenašli. Tak jsme to zkusili sami a v Hodoníně odzkoušeli technologie, jestli všechno funguje a není to komplikované. A vymysleli jsme to dobře, protože se na učebnu jezdí dívat autobusy ředitelů a ve školách se na učebnu tvoří pořadníky. Myslel jsem si, že budou fungovat primárně pro výuku přírodních věd, ale chodí se tam i na matematiku, výtvarku nebo hudebku. Ukazuje se to jako příjemné prostředí na debaty, kde se děti víc odvážou, nemají pocit, že jsou ve škole. Ale náš největší fanklub jsou uklízečky, které jsou rády, že si děti nosí věci tam a ne do školy. (směje se) A samozřejmě učitelé cizích jazyků.

Po Hodoníně a Hovoranech na Kyjovsku má venkovní učebna Archimedes třetí „pobočku“ v Jihomoravském kraji. Specifické možnosti výuky nově nabízí dětem v Moravském Krumlově na Znojemsku.

Nemáte i fanklub školních psychologů? Pobyt venku je asi dobrý na psychiku.

To je pravda. Měli bychom dodávat učebny i do speciálních škol, protože třeba pro děti s ADHD je velmi důležité měnit prostředí. Navíc uvnitř učebny je takový schod, který když zasunete, vznikne velká plocha pro pohybové aktivity. Školy tady plánují příměstské tábory a na příští rok plánujeme, že by se v učebnách konaly Noci s Andersenem. Taky se ukazuje zajímavý trend, že jsou učebny zajímavé pro seniory, kteří je používají jako komunitní centrum, kde se třeba mohou učit, jak funguje Facebook nebo jak se spojit s vnuky.