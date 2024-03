Nadšenec jel kanálem jako na tobogánu. Mohl se utopit i otrávit, varují vodárny

Do útrob brněnské kanalizace nechal nahlédnout autor videa, které se nedávno objevilo na internetu. Při svém výletu do podzemí si nadšenec dopřál jízdu jako na tobogánu, kterou zakončil nárazem do dělícího břitu. Brněnské vodárny a kanalizace upozorňují na rizika takového počínání a připravují podnět pro policii.