V dětské herně je plno, hlavně o víkendech se tu slaví narozeniny

Svého rozhodnutí nelituje a má plány na spoustu dalších akcí, které chce nejen dětem nabídnout.

„Lákalo mě pořádat akce a dělat lidem radost. Díky dětské herničce se mi tento sen plní. Smajlík už zde fungoval dvanáct let a měl několik majitelů, ale když jsem před dvěma roky hledala životní změnu a dozvěděla se, že je k dispozici, neváhala jsem,“ připomněla začátky majitelka herny Smajlík.

„Herna je určená pro menší děti do sedmi let. Je zde pro ně k dispozici vnitřní dětské hřiště a také venkovní zahrada plná atrakcí. Děti jsou zde v doprovodu rodičů, nebo osob starších osmnácti let. Zatímco si hrají, rodiče si mohou popovídat u kávy,“ zve do Smajlíku Návorková.

Ta postupně rozšiřuje i nabídku akcí. „Tato práce mě naučila vše podrobně plánovat. Na podzim už vždy chystám program na příští rok. Pravidelně pořádáme dětský den, pálení čarodějnic, halloween a další akce. Zároveň zde funguje výtvarná dílnička. Další aktivity pro děti ještě určitě přibudou. Dětská radost je největší odměnou,“ doplnila majitelka.

Víkendy ve znamení oslav

V prostorách herny se konají také nejrůznější dětské narozeninové oslavy. „Někdy se jich koná za víkend i čtyři až pět. Je celkem náročné vše stíhat. Jsem ale ráda, že herna žije. Spousta maminek sem s dětmi chodí pravidelně a vznikají tu i nová přátelství,“ zhodnotila zájem Návorková.

Ta by v budoucnu chtěla přilákat i seniory. „V menších skupinkách by si sem mohli zajít v klidu popovídat, vypít kávu a strávit příjemné chvíle. Je možné, že bychom pro ně připravili i nějakou zajímavou doprovodnou aktivitu. O všech novinkách budeme informovat na našem Facebooku,“ nastínila majitelka.

Předešlé pracovní zkušenosti se jí prý hodí i v současném podnikání. „Tím, že jsem celý život pracovala v technických oborech, si dokáži některé věci sama opravit,“ pousmála se Návorková.