V Karlových Varech začala lázeňská sezona. Město se místo Rusů těší na Izraelce

To, že byl rok 2023 úspěšný, potvrzuje výběr poplatků z ubytování. „Z 50 milionů jsme se dostali na 90. Věřím, že i lázeňská sezona, kterou dnes zahajujeme, bude minimálně stejně tak úspěšná,“ konstatovala primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.

Podle dat Českého statistického úřadu přenocovalo v karlovarských ubytovacích zařízeních 1,35 milionu návštěvníků. Průměrně v Karlových Varech zůstávali 3,8 noci. V případě klientů lázeňských zařízení je počet více než 636 tisíc hostů, jejich průměrná délka pobytu pak byla 4,8 přespání.

I když statistická čísla hovoří o zvýšeném zájmu turistů o Karlovy Vary, kdy loňský rok překonal předcovidové období, nepříznivým trendem, na nějž poukazují i hoteliéři, je zkracování délky pobytů. Na delší dobu totiž přijížděla zejména ruská klientela, která po vypuknutí války na Ukrajině prakticky zmizela.

Situaci by mohlo vylepšit spuštění pravidelné linky Tel Aviv – Karlovy Vary. Právě Izraelci totiž podle primátorky vždy patřili k dlouhodobějším hostům města. „Pokud by se nám podařilo navýšit počet klientů z Izraele, určitě se to odrazí i na průměrné délce pobytu,“ naznačila Pfeffer Ferklová. Dalším faktem, který návštěvnost Karlových Varů ovlivňuje už několik let, je zápis měst lázeňského trojúhelníku na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Pravidelná linka z Tel Avivu začne do Karlových Varů létat na sklonku května. I přes zjitřenou situaci na Blízkém východě jsou kapacity jednotlivých letů naplněné. Spoj bude létat do října každé úterý. Zajišťovat jej bude izraelská společnost Overseas Travel. Ta už má zkušenosti s obdobnou linkou do slovenských Piešťan.

Zahájení lázeňské sezony je ovšem každoročně i dobou, kdy město oceňuje ty osobnosti, které se významně zasloužily o věhlas města. Čestným občanstvím se tak od letoška může chlubit prezident Mezinárodního filmového festivalu Jiří Bartoška. Společně se svým týmem pořádá tuto mezinárodně sledovanou akci od roku 1994. Letos si tak připomene 30 let od chvíle, kdy festival přijal pod „svá křídla“.

Ceny města pak primátorka předala hned dvě. První získal Jaroslav Vébr za celoživotní rozvoj sportovní činnosti v Karlových Varech. Druhou si pak odnesli členové karlovarského Rotary klubu za podporu a propagaci města Karlovy Vary a místních zájmových organizací, zejména v oblasti donátorství a kultury. Právě Rotary klub například stojí za iniciativou, díky které se na Divadelním náměstí podařilo vztyčit moderní jezdeckou sochu zakladatele města, císaře Karla IV.