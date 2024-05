Na Chebsku vjel vlak do spadlého stromu a vykolejil, provoz na trati stojí

Podle webu Českých drah (ČD) se nehoda týká úseku mezi stanicemi Cheb a Luby u Chebu. V obou směrech by měla dopravu na trati nahradit autobusová. Podle ČD by omezení provozu mohlo trvat zhruba do půlnoci.

Ve čtvrtek odpoledne vykolejil osobní vlak bez cestujících také v okrese Praha-západ. Tento vlak se ale samovolně rozjel a skončil převrácený mimo koleje. Událost se obešla také bez zranění, příčinu vyšetřují policie a Drážní inspekce.

V Karlovarském kraji odpoledne pršelo a místy šlo o prudký d隝 doprovázený bouřkou a silným větrem.