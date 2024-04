Policii chybí v kraji 241 lidí. Nedokáže nabídnout více než místní firmy

„Snažíme se ze všech sil v rámci náborových a propagačních akcí nové kolegy získat, bohužel se nám to ne úplně daří,“ uvedl krajský policejní ředitel Michal Šavrňa po včerejším jednání se členy senátního Výboru pro zahraniční věci, ochranu a bezpečnost.

Podle jeho předsedy Pavla Fischera přitom nejsou stesky policistů ojedinělé. „Personální naplněnost je problém, který řeší například i Armáda České republiky. Řešení je ovšem na vládě,“ podotkl předseda výboru.

Podle něj se nabízí technická novela zákona o služebním poměru. „V něm je ale tolik nuancí, že je potřeba počkat si na to, s čím přijde ministerstvo vnitra, než abychom my něco vyšívali na koleni. Jsou to systémové věci, za které je zodpovědná vláda,“ řekl Fischer.

Přetahovaná s hasiči a vězeňskou službou

Podle Michala Šavrni je ovšem množství lidí, kteří by byli ochotni a schopni sloužit u bezpečnostních sborů, už vzhledem k velikosti regionu nedostatečné. Situaci pak komplikuje i fakt, že vedle státní policie v kraji působí i tři věznice a hasiči.

„To vede často k přetahování kandidátů i k přechodům mezi jednotlivými složkami,“ řekl krajský policejní ředitel.

Nejčastějším důvodem, proč lidé opouštějí řady policie, jsou podle něj finance. Právě kvůli penězům začali letos odcházet policisté, kteří sloužili kolem pěti let. „V tomto ohledu se ale blýská na lepší časy. Podle příslibu dozná oblast služebních příjmů určitého navýšení. Tato informace by mohla přispět ke stabilizaci personálního stavu,“ doplnil Šavrňa.

Pavel Fischer je ovšem přesvědčený, že problém není jen v penězích. „Je to také o motivačních programech, možnostech vzdělávání i podmínkách, které jsme schopni policistům utvořit. Na trhu práce máme velkou konkurenci, my musíme být lepší,“ řekl senátor.

Využít potenciálu mladých lidí

Podle jeho zkušeností dává v současné době práce pro stát smysl celé řadě mladých lidí. „Naším úkolem je tento étos přeložit do zákona tak, aby nezůstalo jen u slibů na propagačních plakátech,“ doplnil Pavel Fischer.

V současné době chybí nejvíce policistů v pořádkové službě a u dopravní policie. „Co se týká lokalizace, je nejhorší situace na Chebsku. Nejlépe je na tom pak Karlovarsko,“ upřesnil krajský policejní ředitel.

Velitelé jednotlivých obvodních oddělení podle něj výkon služby vzhledem k personální situaci upravují tak, aby se na něm podstav policistů neprojevil. Ještě za bývalého vedení krajského ředitelství se sloučilo několik policejních obvodů, touto cestou se to současné vydávat nechce. „Teď je to hlavně o organizaci práce a její elektronizaci,“ naznačil Michal Šavrňa.

Podobnou problematikou se budou v rámci svého výjezdního zasedání členové senátního Výboru pro zahraniční věci, ochranu a bezpečnost zabývat i dnes v Sokolově. Tohoto jednání se zúčastní vedle státní policie i zástupci městských policií z regionu.