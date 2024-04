Internetu navzdory. Stále prodává hudebniny v otcově kamenné prodejně

„Táta obchod založil společně se dvěma partnery před třiceti čtyřmi lety. Tehdy slavily hudební nástroje velký boom a byly k dostání i věci, které se před revolucí obtížně sháněly. Postupně šel každý z obchodních partnerů svou cestou a táta tu byl sám,“ připomněl začátky Robert Koryčánek, současný majitel a syn zakladatele obchodu.

Robert Koryčánek starší byl na Karlovarsku uznávaný hudebník, který hrál převážně na bicí nástroje a baskytaru, a tak se obchod stal v devadesátých letech i místem setkávání muzikantů.

„Táta hrál například v Karlovarském dixielandu a hodně se věnoval i církevnímu sboru,“ vyjmenoval některé z otcových hudebních aktivit Koryčánek.

„Často si sem tedy muzikanti přišli popovídat a seznámit se s novinkami na trhu. Tehdy ještě jezdili dodavatelé hudebních nástrojů předvádět zboží. Člověk si vše osahal a věděl, jak jsou nástroje kvalitní. Nic se neřešilo elektronicky. Byla zkrátka jiná doba,“ doplnil současný majitel.

Ten nastoupil do obchodu v roce 2000 a vedl ho se svým otcem. „Moc rád na ty roky, kdy jsme tady byli spolu, vzpomínám. Táta byl velký dříč, vše dělal srdcem a byla velká radost se od něj učit. Dodnes z toho čerpám a kolikrát si říkám, jak by asi postupoval on,“ potvrdil Koryčánek.

Když Robert Koryčánek starší v roce 2021 zemřel, jeho syna nenapadlo, že by obchod zavřel. „Naopak. Obchod je rodinná tradice a věděl jsem, že udělám maximum pro to, aby vše běželo dál,“ ujistil majitel.

Prim hrají kytary a klávesy

Podle něj během let do přání zákazníků promluvily nejrůznější trendy.

„V začátcích hodně letěly dechové a celkově akustické nástroje. Hodně zboží bylo z Amati Kraslice nebo Strunal Luby. Dost mě mrzí, jak tyto firmy dopadly, neboť dělaly výrobky světové úrovně. Dnes už málokdo shání housle, klarinety, tahací harmoniky nebo trubky. Prim spíš hrají kytary nebo klávesy. Celkem dobře se drží saxofony. Je to podle mě i díky tomu, že jim dělá muzikant Milan Krajíc v kraji dobrou reklamu, a motivuje děti na ně hrát,“ zhodnotil majitel prodejny.

Obchod se nedávno omladil, nyní zde kromě Koryčánka pracuje i dvacetiletý Vojta Prchal, talentovaný kytarista. „Jsem moc rád, že tady Vojtu máme. Je to moc šikovný muzikant, má vlastní kapelu Chyba 404 a dokáže se spoustou věcí zákazníkům poradit. Možná i díky němu sem chodí stále více mladých lidí. Jsme dobrý tým,“ pochválil kolegu majitel.

Ten by si přál, aby obchod pokračoval úspěšně i v dalších letech. „Mám i plány na rozšíření, to už jsme s tátou nestihli. Tak uvidíme, zda se to podaří,“ přeje si Robert Koryčánek.