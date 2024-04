Sanace svahu uzavře silnici z Brodu do Žďáru, objížďka má až 60 kilometrů

Problémový je úsek hned za Pohledem ve směru na Přibyslav. Kvůli náhlým geologickým změnám se tu začal sesouvat svah. To má dopad na celou vozovku, po níž denně projedou až dva tisíce vozidel.

„Geologický průzkum prokázal smykové poruchy v podloží. Stav byl označen jako havarijní,“ uvedl regionální mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.

Loni v červenci byl v místě sesuvu provoz omezen. Doprava zde vedla po jízdním pásu dále od okraje svahu. Kyvadlově ji řídil semafor.

Od středečního rána zde bude provoz zastaven zcela. Motoristé musí volit trasu po objížďce. Ta oficiální pro vozidla do tří a půl tuny je značena po silnici 34 do Krátké Vsi a odtud na Stříbrné Hory.

Uzavírka potrvá měsíc

Těžší vozy musí po silnici 34 až do Ždírce nad Doubravou. Odtud pak po silnici 37 do Žďáru nad Sázavou. Pokud z Brodu jedou do Přibyslavi, musí se pak po silnici 19 vrátit. Z okraje Brodu tudíž do Přibyslavi řidiči nákladních aut místo patnácti kilometrů najedou skoro šedesát.

Využít je rovněž možné alternativní trasu z Havlíčkova Brodu do Přibyslavi přes Bartoušov, Dlouhou Ves a Utín. Ta ale vzhledem ke kopcovitému profilu, místy úzké silnici a množství zatáček není pro těžší a větší vozy vhodná, byť tu žádný zákaz není.

Uzavírka u Pohledu má trvat necelý měsíc. „Doba pro uvedení do provozu byla smluvena na 28 kalendářních dní,“ upřesnil Veselý.

Zhotovitelem opravy je společnost Silnice Čáslav. Práce by měly stát necelé tři miliony korun bez DPH.