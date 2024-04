Pro cestující v Pelhřimově v budoucnu přijede i mikrobus „na zavolání“

„Naše město čelí řadě dopravních výzev, včetně nepravidelného a nedostatečného intervalu městských autobusových linek a nedostatku služeb během víkendů a večerních hodin. To zvyšuje závislost na individuální automobilové dopravě,“ popsal starosta Ladislav Med. Některé části města nejsou podle něj dostatečně obsluhovány a nynější veřejná doprava také nezohledňuje potřeby různých skupin obyvatel.

Tuto mezeru v dopravní obslužnosti by mohly vyplnit mikrobusy společnosti Citya, která už své služby poskytuje cestujícím v Říčanech u Prahy, dále například v Modřicích, Moravské Třebové nebo v Bystřici. Od letošního května začne jezdit rovněž v Pardubickém kraji.

A jak služba vlastně funguje? Lidé si v aplikaci prostřednictvím několika kliknutí navolí výchozí bod a cíl své cesty. Následně, za nějakých pět až deset minut, by měli mít mikrobus tam, kde potřebují. V regionech, kde už služba funguje, pak obvykle celá cesta, včetně nástupu a výstupu, zabere nejvýše čtvrthodinku.

Nastoupit a vystoupit ale nelze úplně kdekoliv. „Pracujeme s takzvanými virtuálními zastávkami, kde může mikrobus bezpečně zastavit,“ upřesnil Dominik Janík, ředitel a také zakladatel startupu Citya. Kde by tato místa měla být a jaké trasy budou nejefektivnější pro cestující s různými nástupy i výstupy, má ukázat právě studie, na jejíž přípravě už firma za použití moderních technologií pracuje.

Kde žijí možní cestující, řeknou další aplikace

„Na začátku spolupráce s Pelhřimovem je analýza současné dopravní situace a identifikace slabých míst. Díky datovým modelům a simulacím dokážeme navrhnout a vytvořit řešení ušité přímo na míru Pelhřimovu ještě před spuštěním. Pracujeme mimo jiné se sociodemografickými a dynamickými daty s dopravním chováním místních,“ popsal Janík.

Firma potřebné informace, tedy například to, kde žijí lidé, kteří by mohli službu potenciálně využívat, získává díky nákupům anonymizovaných dat z různých zdrojů, například od společnosti Meta.

„Statistický úřad vám řekne, že v této oblasti jsou domy. Díky datům z telefonů – od Facebooku, Googlu, Applu nebo od bank – zase víme, že v těch domech někdo aktivně žije, nějak se pohybuje a cestuje. Vidíme i body zájmu – tedy kam tito lidé jezdí trávit čas, takže dokážeme sestavit profil různých tras,“ vysvětlil již dříve Janík.

Tvorba odborné analýzy potrvá podle pelhřimovské radnice několik týdnů až měsíců. Na jejím konci by měl být spuštěn pilotní provoz optimalizované veřejné dopravy.

MHD Pelhřimov dotuje šesti miliony ročně

O tom, že by nynější nerovnoměrné a nevyvážené pokrytí města a jeho místních částí běžnými autobusovými spoji vyřešila radnice třeba rozšířením linek městské hromadné dopravy (MHD), se v Pelhřimově momentálně neuvažuje. S největší pravděpodobností by to totiž podle vedení města přineslo pouze více najetých kilometrů, a tím i vyšší náklady. Už teď totiž radnice musí na MHD vydatně přispívat.

„Provoz dotuje město částkou přibližně šest milionů korun ročně,“ vyčíslila mluvčí radnice Andrea Unterfrancová.

MHD pro Pelhřimov zajišťuje firma ICOM, s níž má město stále platnou smlouvu. „Počítáme s tím, že v této spolupráci budeme i dále pokračovat,“ dodala Unterfrancová. Operativní hromadná doprava ostatně nemá být konkurencí MHD, ale spíše jejím vhodným doplněním. Konkurovat má hlavně rostoucí individuální automobilové dopravě, která zatěžuje ulice města i životní prostředí obecně.

Za jízdenku v autobusech MHD nyní vydají lidé, již platí hotově, dvanáct korun. Kolik bude stát jízdné ve zvažovaných mikrobusech, zatím jasné není. „Výši ceny si bude určovat město,“ upřesnil za Citya Ondřej Chlupáček. Doplnil, že provoz operativní veřejné dopravy je však oproti MHD výrazně levnější.

