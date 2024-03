Říkají mu brodské moře. Rybník Cihlář, sousedící s koupalištěm, se dočká vylepšení

Na letošní rok si drobné úpravy, které by ale měly koupání výrazněji zatraktivnit, nachystalo vedení havlíčkobrodské radnice. Uskutečnit by se měly ještě do začátku léta, aby už v této sezoně mohli lidé novinky vyzkoušet.

„Připravujeme úpravu břehů ve východní, tedy koupací části rybníka. Zřídit bychom chtěli oblázkový vstup do vody, část pláže vysypat pískem a položit jednoduché molo se schůdky. V plánu je i pořízení převlékacích paravánů na pláž,“ vyjmenoval chystané novinky místostarosta Libor Honzárek.

Dočasně snížená hladina

Kvůli úpravám břehu bude muset být na čas snížena hladina vody. Až se podaří vstup do vody vysypat oblázky, bude moci být rybník opětovně dopuštěn do normálního stavu.

Vedení radnice tak vyslyšelo letité žádosti obyvatel města. Rybník Cihlář je totiž po mnoho desítek let považován za jakési brodské moře. Nachází se pod sídlištěm u výpadovky na Chotěboř jen přes obchvat od letního koupaliště. Neplatí se tu žádné vstupné. Díky tomu všemu bývá v parném létě v obležení lidí.

Lidé se však musí spokojit jen s travnatou pláží, místy trochu krkolomným vstupem do vody a vrstvičkou bahna na dně. Na pláži pak kromě několika málo laviček a odpadkových košů není nic. V minulosti se tu čas od času objevilo pojízdné občerstvení. Doplnění mobiliáře proto lidé žádají roky.

„Vyjdeme jim vstříc. Ale na druhou stranu nechceme z Cihláře dělat druhé koupaliště. Pořád to je a bude přírodní koupání na vlastní nebezpečí. Koupaliště je pár desítek metrů odtud,“ dodává Honzárek.

Odtěžení bahna

Podle Pavla Vejsady, který k Cihláři rád zajde nejen v létě, ale s otužilci i v zimě, by úpravy, jež město chystá, mohly být zcela dostačující. „Vstup do vody není úplně ideální, dno je trochu bahnité. Ale je třeba si uvědomit, že je to rybník. Skvělé by bylo nějaké molo, mobiliář nebo odtěžení bahna alespoň v krajní části rybníka,“ popisoval loni v létě. Jitka Čermáková, další z častých návštěvníků Cihláře, se zase těší na převlékací paravány.

S úpravami pláže Cihláře si vedení města nechalo pomoci od studentů a absolventů střední průmyslové školy. Ti už loni na jaře vypracovali několik návrhů na vylepšení. Nápadů se sešla celá řada, nejlepší výtvory vedení města ocenilo. Ale postupovat přesně podle nich nakonec nebude.

„Studenti to pojali velice velkoryse,“ s úsměvem loni v létě líčil Honzárek. „Ne vše, co navrhovali, je úplně realistické, případně za rozumnou cenu,“ dodal na vysvětlení.

Z plánů prozatím vypadly i další myšlenky, které se v minulosti objevovaly. Třeba cesta kolem celého rybníka, která měla kvůli zahrádkářské kolonii v jeho západní části vést po hladině. „Této části se zatím úpravy netýkají,“ podotkl Honzárek.

Poslední větší úpravy se na Cihláři odehrávaly v roce 2011. Tehdy byly součástí revitalizace celého toku Cihlářského potoka od Vlkovska až po městský park. V tu dobu ale práce na rekreanty a koupající se ohledy příliš nebraly. V první řadě měly vytvořením umělého poloostrova a několika tůní pomoci živočichům a zabránit povodním.

Na člověka a jeho zájmy se dostává až nyní. Snad i proto, že poslední úpravy pomohly i kvalitě vody a následně většímu zájmu o Cihlář. „Kvalita vody v Cihláři se i díky veškerým minulým úpravám na toku celého potoka za posledních deset patnáct let výrazně zvýšila,“ poznamenal Libor Honzárek.