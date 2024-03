Cizinec řídil opilý, náraz do lampy odmrštil vůz do protijedoucího auta

Dramatickou nehodu zachytila palubní kamera v jednom z aut v České Skalici na Náchodsku. Kopcem vzhůru se do náměstí blížil vůz značky Audi, jenže řidič vyjel na chodník a narazil do dopravní značky a bedny s posypem. Roztočený vůz vzápětí havaroval do protijedoucího auta. Řidič nadýchal přes 2 promile alkoholu.