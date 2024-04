Do Krkonoš se šíří bobři po Jizeře, na silnici u řeky srazilo auto samici

Bobr evropský Největší evropský hlodavec, který se živí větvemi vrb, topolů a dalších stromů, lýkem či různými bylinami. Aktivní je hlavně v noci, žije ve vodě a buduje si kanály, nory či hráze. Hrady staví tam, kde jsou například nízké břehy a vysoká hladina spodní vody. Hráze zase staví na tocích, kde potřebuje zvednout hladinu, aby vchod do nory zůstal pod vodou. Samice může vrhnout až šest mláďat, která zůstávají v mateřské kolonii po dva roky. Bobři v českých zemích byli vyhubeni už na začátku 18. století. V 19. století byli znovu vysazeni, ale opět byli vybiti kvůli masu, kvalitní kožešině a produktům žláz ceněným v lékařství či kosmetice. Ve 20. století byli bobři v Evropě znovu vysazováni a chráněni. V Česku byli poprvé zpozorováni v roce 1979 na jižní Moravě, ale rozšiřovali se až od roku 1991, kdy Otakar Štěrba, děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, přivezl s kolegy na Litovelsko prvních šest bobrů z Polska. Od konce minulého století se bobři migrací z Rakouska, Bavorska a také ze Saska proti proudu Labe vrací do Česka a znovu osídlují stará území. V podhůří Jizerských hor se již vyskytují na Frýdlantsku na řece Smědá či v Dubovém rybníku, dále také v povodí Nisy. V Královéhradeckém kraji jsou stopy po bobrech na Orlici v Hradci Králové, na Metuji nad Josefovem a na Bystřici na Novobydžovsku. Z Polska se dostávají po řece Stěnavě do Broumovského výběžku. V Česku jsou již prakticky všude, na většině území jsou chránění a nemají přirozeného predátora.