Jelen už není největším zvířetem Krkonoš, kolem Žacléře pozorovali losa

Tísňová linka Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) přijala v neděli několik hlášení o pozorování losa, který se potuloval v okolí Žacléře. Zřejmě jde o jedince, kterého v minulých dnech zaregistrovali ochranáři na pomezí Sovích a Krzeszowských hor v Polsku. Zvíře vyfotilo několik lidí, mezi nimi také mykolog Petr Kuráň.

„Šel jsem na procházku po stezce pro pěší a cyklisty, sedl si na lavičku a chvíli koukal do mobilu. Když jsem zvedl hlavu, vidím najednou losa. Byl ode mě asi čtyři metry. Zvíře bylo naprosto klidné, chodilo tam pomalounku, rozhlíželo se. Když si mě los všiml, ze strachu ztuhnul a pak odešel a ležel v takovém lesíku v křoví,“ popisuje Petr Kuráň, který je nadšencem do přírody a v Trutnově vede i mykologický kroužek.

„Stát losovi tváří v tvář, to by mě v životě nenapadlo, že se mi takhle podaří,“ dodává.

Podle ředitele Správy KRNAP Robina Böhnische je předčasné spekulovat o tom, zda se losi v Krkonoších usadí natrvalo nebo zda pouze migrují. „Každopádně to je dobrá zpráva o stavu naší přírody. Vzhledem k tomu, že los se pohybuje v tradičním biokoridoru, je to důkazem smysluplnosti a efektivnosti těchto opatření a jejich ochrany,“ řekl.

Los je největší zástupce čeledi jelenovitých a ve střední Evropě žil ještě ve středověku. V 15. století ho však lidé vyhubili. Pokud by se v Krkonoších usadil, stal by se největším zde žijícím savcem. Primát dosud drží jelen evropský.

Podle ochranářů není los ve volné přírodě nebezpečný. Je to plaché zvíře, které však může být agresivní, když se cítí ohrožené. Pozor by si ovšem měli dát řidiči v okolí Žacléře. Dospělý samec může vážit až 450 kilogramů a srážka s autem by mohla být velmi nebezpečná.

„Los je velmi pohyblivé zvíře a překonává velké vzdálenosti. Aktuálně jsou hlavním problémem pro přežití losů v české krajině lidské překážky v podobě husté silniční sítě. Je třeba připomenout, že může následkem kolize dojít k vážné dopravní nehodě,“ upozorňuje mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Dospělý samec losa obecného může mít v kohoutku přes dva metry. Samice jsou menší. Losi mají šedohnědou až černou srst. Charakteristická je pro ně velká protáhlá hlava se silným přečnívajícím horním pyskem. V Česku je stabilní populace přibližně 15 jedinců na Šumavě. Ojediněle jsou hlášena pozorování migrujících jedinců i z jiných částí republiky.