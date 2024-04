Cizinci sledovali zvyky rodin a vykrádali domy, škoda dosáhla 1,5 milionu

Zásahová jednotka zadržela 8. dubna v Chomutově dva cizince ve věku 29 a 30 let. Podle zjištění ČTK jde o Gruzínce, mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová to potvrdit nechtěla.

Vrchní komisař stíhá dvojici pro podezření ze spáchání krádeže, poškození cizí věci a z porušování domovní svobody.

Podle kriminalistů se muži od prosince 2023 do konce února letošního roku nejméně v patnácti případech vloupali do rodinných domů v Královéhradeckém, Libereckém, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Zlínském a Moravskoslezském kraji a také na Vysočině.

„Brali zejména finanční hotovost, zlato a šperky, přičemž na těchto odcizených věcech způsobili škodu přesahující 1,2 milionu korun. Další nemalou škodu 260 tisíc korun způsobili na poškozeném majetku právě při násilném vnikání do domů,“ uvedla mluvčí Šárka Pižlová.

Krajští kriminalisté zjistili, že cizinci přijížděli z Polska do Česka na obhlídku domů a vždy nejprve zmapovali zvyklosti dané rodiny. Do domů pak vstupovali přes den, když majitelé odešli. Zloději za sebou nechávali značný nepořádek.

„Byli arogantní, nespolupracovali“

Policisté po zadržení našli u cizinců náčiní, kterým se vloupávali do domů, a také oblečení, které měli tehdy na sobě. Ukradené věci se však dosud nenašly. Vyšetřování ukázalo, že cizinci mají za sebou majetkovou trestnou činnost také na Slovensku, v Rakousku a Španělsku. Jeden z nich dostal v Gruzii tři roky vězení.

„Kriminalisté, kteří na případu pracovali, nepamatují za svou dlouholetou práci takové ´lumpy´, jako byli tito dva. Chovali se velmi arogantně a ani v nejmenším nespolupracovali,“ poznamenala mluvčí.

Minulý týden soudce Okresního soudu v Trutnově poslal oba muže do vazby. Policisté jednoho z nich eskortovali do vazební věznice v Hradci Králové a druhého do Liberce. Hrozí jim trest od 2 do 8 let vězení.

Policie uvedla, že s největší pravděpodobností se trestní stíhání cizinců ještě rozšíří nejméně o deset podobných skutků, škoda se ještě může navýšit o dalších 1,8 milionu korun.