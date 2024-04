Z hradu Trosky bude lepší výhled, turisté musejí počítat s omezením

Na hrad dorazí ročně kolem 100 tisíc návštěvníků a právě vyhlídka z věže Baba patří k těm nejatraktivnějším hradním lákadlům. Jenže oprava vyhlídkové plošiny byla nevyhnutelná.

„Původní ochozy byly ze smrkového dřeva, které má poměrně krátkou životnost, takže bohužel ty nosné sloupy nám shnily. A to je právě důvod, proč jsme se rozhodli to vzít trošku z gruntu a navrhl se ochoz ocelový, který by měl mít delší životnost,“ vysvětlila kastelánka Pavlína Suchomelová.

Povětrnostní podmínky, které na hradě panují, nedovolují použití přírodních materiálů vzhledem k jejich krátké životnosti, přesto si kastelánka hradu od ocelové konstrukce slibuje vizuálně příjemnější zážitek.

„Ocel má oproti dřevu ještě jednu výhodu, která spočívá v tom, že nám umožňuje použít subtilnější prvky a věž zůstane taková otevřenější. Ten dřevěný ochoz ji tak nějak ucpal, protože tam bylo hodně sloupů. Pan projektant byl odvážný a s architektem se jim povedlo ochoz navrhnout tak, že bude pouze na konzolích a nebudou žádné sloupy v prostoru věže,“ dodala kastelánka.

Ve stejném duchu hovoří i mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová: „Bezpečnost návštěvníků je pro nás na prvním místě a veškeré stavební úpravy jsou konzultovány s příslušnými úřady,“ řekla mluvčí NPÚ.

Do konce května v omezeném režimu

Kastelánka Suchomelová pevně věří, že zpřístupnění věže Baba bude ještě před hlavní turistickou sezonou.

„Oprava hradu potrvá zhruba do konce května, a protože stavební ruch ovlivní i přístup na druhé nádvoří, hrad bude otevřený v omezeném provozu a za snížené vstupné. Rozpočet na celou stavbu je 1,7 milionů bez DPH a stavba bude hotová nejpozději do konce května,“ doplnila.

Hrad Trosky má nezaměnitelnou siluetu v podobě dvou věží, a sice vyšší věže Panna a menší Baby. Proč se tak jmenují, není dodnes jasné. Nejpravděpodobněji podle svého vzhledu: Panna je vyšší, štíhlejší a menší, kdežto podsaditá Baba budila spíš posměch.

Podle jedné z pověstí měl hrad dobývat sám Jan Žižka a dostal se do celého hradu až na věž Pannu, kde se obránci statečně bránili. Od té doby se věž měla jmenovat Panna jako panensky nedotčená, kdežto menší věži, která padla Žižkovi do rukou, se od té doby mělo říkat posměšně Baba.