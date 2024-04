Firma stavící průmyslový park u Boršova chce využívat k dopravě blízké letiště

Průmyslová zóna vzniká na bývalé zemědělské půdě částečně v záplavovém území Vltavy vlevo při silnici I. třídy vedoucí z Českých Budějovic na Český Krumlov.

Nyní dostal investor stavební povolení na halu číslo 5, kde se mají vyrábět sedačky a plastová obložení do osobních aut. Celá padesátihektarová průmyslová zóna má být dokončena v roce 2027. Jedna z hal už stojí.

„Při výběru lokality bylo klíčové najít místo s dobrým dopravním napojením. Letiště má strategický význam. Potýká se s řešením rentability, propojení na cargo lety (přeprava zboží – pozn. red.) je prověřováno,“ píše se v oznámení záměru.

Kromě toho investor kladně hodnotí přilehlou silnici I. třídy a jižní tangentu propojenou s budoucí dálnicí D3. V celém areálu dostane práci minimálně 700 zaměstnanců.

„S investorem jsme ještě nejednali, ale jeho zájem o cargo lety vítáme. Vychází to z logiky věci,“ sdělil ředitel a předseda představenstva společnosti Jihočeské letiště České Budějovice Ivan Trhlík.

Podle jednoho z hlavních projektantů a zástupce investora Josefa Brejchy budou další haly vznikat postupně, aby nebylo území zatížené stavěním naráz. Jednu hotovou už využívá firma Taconova zaměřená na tepelná čerpadla a podlahová vytápění s pobočkou ve Velešíně.

Povolení je spojené s podmínkami

Haly budou mít plochu až tří hektarů a výšku 15 metrů, jako například objekt číslo 5, jenž po projektových úpravách takzvaně na klíč získal aktuální stavební povolení. Úpravy stavby si zadala německá firma Nobo Auto, která tam rozjede svou největší výrobu v Česku. Bude to hlavně šití automobilových sedaček i s výrobou pěny do nich z polyuretanu. Společnost se začátkem roku zaregistrovala také v krajském městě.

Vydané stavební povolení má přitom dlouhý seznam podmínek. Je v nich nutnost monitorování hluku, dopravy, exhalací nebo spodní vody. Zahájení provozu projde nejprve zkušební dobou, až potom získá stavba kolaudaci.

Ačkoliv firma vlastní všechny potřebné pozemky, které odkoupila od drobných vlastníků, někteří sousedé mají obavy třeba z úbytku spodní vody. Nejbližší dům je od hranice budoucího areálu vzdálený jen 25 metrů. Ke stavebnímu řízení se proto připojil majitel této nemovitosti Petr Švejda s požadavkem sledování stavu vody ve své studni.

V posudku o vlivu stavby na životní prostředí EIA přitom vykazuje firma vybraná investorem jen nepatrný dopad na okolní přírodu. Zabrání zemědělské půdy chce kompenzovat novou zelení, travnatými pásy a soláry na střechách budov či popínavými rostlinami na fasádách. „Lokalita je botanicky i zoologicky nezajímavá, okolí je zasažené průmyslovou výstavbou,“ píše v posudku znalec.

Celý projekt má souhlas kraje i obce Boršov nad Vltavou. Ta kvůli němu přizpůsobila územní plán a očekává profit z daní za nemovitosti. „Za stávajících podmínek by to dělalo do rozpočtu 25 korun za metr čtvereční,“ uvedl loni pro MF DNES starosta Boršova Jan Zeman.