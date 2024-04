Lednická křtí třetí díl Šikmého kostela, na pulty se však kniha dostala dřív

Karin Lednická o posledním díle trilogie Napsat třetí díl bylo nejtěžší. Uplynulý rok jsem strávila v padesátých letech: psací stůl jsem měla obložený historickými dokumenty z let 1945 až 1961, na liště v počítači dobový tisk, v notesech vzpomínky pamětníků... a občas z toho na mě padala taková tíseň, že jsem načas musela přestat psát (i proto to tak dlouho trvalo). Děj bezprostředně navazuje tam, kde ve druhém díle skončil, tedy v červnu 1945, a doplyne do dnů krátce před důlní tragédií na Dukle v červenci 1961. Znovu se setkáte se všemi postavami; na vaše četná přání bude tentokrát kniha vybavena rodovou tabulkou. Přidala jsem také dvě přílohy: jedna se jmenuje Lidé a obsahuje stručné životopisy a fotografie skutečných historických postav, které jsem zakomponovala do děje. Druhá příloha nese název Město a je obrazovým dokumentem zkázy původního města Karviná (tahle příloha se mohla klidně jmenovat Apokalypsa). A teď už si jen můžu přát, aby pro vás byl závěr trilogie četbou poutavou, podnětnou a v něčem snad i poučnou. Jak píšu v závěrečném slovu: kéž by se podařilo rozbořit alespoň část nepravd, mýtů a stereotypů, které nad Karvinskem leží. To bych si moc přála. Kostel sv. Petra z Alkantary alias šikmý kostel je jediným pozůstatkem po někdejší velké části Karviné, která padla za oběť poddolování. Kostel klesl o 37 metrů a je výrazně nakloněný. Po generální opravě v roce 2012 se z něj stala turistická atrakce. V posledních letech ho proslavila Karin Lednická svým románem.