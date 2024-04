V kraji vznikají stavby proti suchu i velké vodě, nádrž se chystá u Nového Jičína

Minimálně dvě obce, Jičinu, místní část Starého Jičína, a Loučku, součást Nového Jičína, by měla ochránit před stoletou vodou plánovaná vodní nádrž, která by měla vzniknout na potoce Grasmanka. Vyplývá to z oznámení záměru, které zveřejnil státní podnik Povodí Odry.