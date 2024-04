Sporťáky se víc jak stovkou prohnaly obcí, kde často přecházejí nevidomí

Pamatuji si, že jako malí kluci jsme se vždy dohadovali, které auto je nejrychlejší. Trabant, Olcit, Dacia, Lada nebo Škoda, brázdily tehdejší silnice, ale k porovnání sil se příliš nehodily. Proto jsme hltali informace ze zahraničních časopisů, jenž do ČSSR propašovala tetička Fandy Nováka z tehdejšího NDR. Dnes to mají děti mnohem jednodušší, rychlých zahraničních vozů jsou plné silnice. Na dva takové snící klučíky si asi zahráli i řidiči vozidel BMW a Ferrari, kteří testovali rychlostní limity v obci Vlaštovičky. V těsném sledu prosvištěli obcí a radar hned mohl určit vítěze. Bylo to těsně, ale „vyhrál řidič“ Ferrari s naměřenou rychlostí 122 km/h. Gratulujeme a oba oznamujeme ke správnímu orgánu.