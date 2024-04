Ze slavné vily se stává turistický magnet Ostravy

Vilu postavil v letech 1922 až 1924 významný ostravský stavitel a architekt té doby – František Grossmann. Rodák z Pustějova ve Slezsku přetavil zisky ze svých významných staveb do podoby přepychového paláce, který už sto let stojí, vzkvétá, chátra a dnes už opět září nedaleko současného krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Luxus hodný sídla šlechty

Dnes je obklopen výstavbou z pozdějších let – kromě zmíněného „hejtmanství“ stojí okolo panelové domy, významný kulturní dům, Divadlo Petra Bezruče, bývalý židovský hřbitov i jedno z prvních novodobých obchodních center. V době, kdy vila vznikala, se ale jednalo o okrajovou, a tedy klidnou, část Ostravy.

Grossmann vybudoval dům v duchu šlechtického sídla. Podnikatelé se tehdy chtěli rovnat šlechtě a ukázat se v patřičném světle. Honosné haly, masivní schodiště, velkorysá zimní zahrada je zkombinovaná s částí pro služky a kuchařky. „Servisní“ část domu má své vlastní schodiště, aby klid pana majitele a jeho návštěv nic nevyrušovalo. Velkolepý je systém vytápění domu horkým vzduchem, který se dal kombinovat dokonce s jistým druhem klimatizace, o což se staral chladný vzduch ze suterénu. Dům obklopuje zahrada s altánkem, sochami, bazénem, fontánou. Palác se čtyřmi patry a celkovou plochou tisíc metrů čtverečních tak představuje nejrozsáhlejší vilovou realizaci v Ostravě mezi světovými válkami. Stavbu ve stylu dekorativismu opěvoval už dobový tisk.

Prvorepublikovým luxusem dýchají reprezentativní místnosti sídla podnikatele Grossmanna. | foto: Petr Žižka

Vzestup následoval pád

Vila byla dokončena přesně před sto lety a stala se vlastně svatebním darem Františka Grossmanna jeho ženě Otýlii, protože svatbu měli týden před kolaudací. Manželé si přepychu užívali necelých deset let. Světová hospodářská krize, která se nevyhnula ani podnikatelské činnosti stavitele Grossmanna, dohnala manžele k šílenému činu. Pod tlakem věřitelů nenašli jiné řešení, než to, že si vezmou život. V jedné z místností své ojedinělé vily si pustili plynové topení, které však záměrně nezapálili, takže svítiplyn vykonal dílo zkázy. František zemřel na místě, paní Otýlie byla převezena do nemocnice, tam se zotavila, ale po návratu v nestřeženém okamžiku odešla na půdu a tam se oběsila! Manželství bylo bezdětné, takže dům se dostal do majetku banky. Vila pak střídala majitele a sloužila různým účelům. V šedesátých letech zde byla mateřská škola, která chátrající dům opustila v roce 2005.

Konec dobrý, všechno dobré

Dnes jde o kulturní památku v majetku města Ostravy, které domu investicí za více než 130 milionů vrátilo původní lesk. Dokončuje se zahrada, která bude také připomínat dobu největší slávy tohoto unikátního domu a celé v té době se rozrůstající Ostravy.

Grossmannovu vilu lze navštívit a spolu s průvodci si vychutnat luxus a honor té doby. A prostřednictvím silného lidského příběhu o vzestupu a pádu si také uvědomit těžkosti, které tenkrát, přesně před sto lety, dolehly na celý svět. Vila se zcela jistě stane pro návštěvníky i obyvatele Ostravy lákadlem letošní turistické sezóny.