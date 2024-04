První děti z dětských domovů se nastěhovaly do rodinných bytů i s vychovateli

Vyrůstat bez nálepky dítěte „z dětského domova“ umožní takzvané rodinné byty. Ty usnadňují vstup do samostatného života a učí i větší samostatnosti. Hejtmanství chce do deseti let dát dětem z dětských domovů možnost žít v malých skupinách v takových bytech.