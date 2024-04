Dohoda o stamilionech pro přivaděč k dálnici zatím chybí, kraj ji nepřipravil

Tak dlouho Pardubický kraj tvrdil, že nemá stamiliony na stavbu potřebného obchvatu Vysokého Mýta, který by fungoval jako dálniční přivaděč od Chocně, až ministr dopravy Martin Kupka (ODS) loni v listopadu řekl – dejte to na papír, my vám s tím pomůžeme.

Memorandum, které má podepsat město Vysoké Mýto, Pardubický kraj a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), ale dodnes neexistuje. Ve hře je přitom velká suma. Necelé tři kilometry silnice by podle předběžného odhadu mohly stát až 800 milionů korun.

„Zatím v tom posun není, s hejtmanem jsme se o tom bavili, že je to nyní na kraji. Je potřeba připravit podklady, aby se to dostalo do vlády. Aby to vláda schválila jako vyvolanou investici dálnice D35. Pak by to mohl financovat Státní fond dopravní infrastruktury,“ uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Na kraj čeká i město Vysoké Mýto. „Na schůzce ve Vysokém Mýtě jsme se dohodli s panem hejtmanem, panem Mátlem a s ministrem dopravy, že bude memorandum. Tak ho udělejme!“ řekl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Hejtman Martin Netolický uvedl, že na memorandu kraj pracuje, na začátku dubna se uskutečnil kontrolní den k přivaděčům, stavba úseku kolem Vysokého Mýta se připravuje. „Formalizování vztahu mezi krajem, ŘSD a městem Vysoké Mýto tedy bude na základě kontrolního dne k přivaděčům tématem nejbližších týdnů, kdy dle předchozí dohody předložíme partnerům náš návrh pro případná doplnění,“ uvedl Netolický.

Dálnice bude příští rok, obchvat bude chybět

Kolem Vysokého Mýta stavbaři nyní budují dálniční obchvat, na který tu lidé i řidiči čekají desítky let. Ten vyřeší řadu problémů s dopravou, ale rozhodně ne všechny.

Nová dálnice D35 příští rok sice odvede z města desetitisíce aut, ale stovky nových přiláká. Nejpřímější cesta na dálnici pro řidiče ze severu povede přes klikaté silnice centrem Vysokého Mýta. Tomu by měl zabránit krajský obchvat města, který má být součástí velkého přivaděče, jenž má v budoucnu tvořit i obchvat Chocně. Kraj oznámil, že potřebné tři miliardy nemá a bez pomoci státu stavět nebude. A nepostaví ani tříkilometrovou část kolem Vysokého Mýta.

Situační mapka přivaděče na D35 u Vysokého Mýta

Zástupci Vysokého Mýta však loni v listopadu na schůzce s ministrem dopravy zaznamenali průlom. Zaskočili jej absurdním prohlášením, že když kraj ani stát obchvat nepostaví, zaplatí si ho město samo. Ministr na místě slíbil, že stát pomůže. Město je ochotno přidat kolem deseti milionů korun, zbytek by mohl stát a kraj uhradit rovným dílem. Způsob financování 2 840 metrů silnice kolem Vysokého Mýta by mělo popsat memorandum.

To, že po pěti měsících není podepsané, nemusí být žádné drama. Starosta František Jiraský říká, že takový dokument nemá právní váhu. „Důležitější je ochota lidí to opravdu udělat,“ řekl Jiraský.

Jenže přešlapování by se mohlo vymstít. Ministr dopravy slíbil pomoc i na základě argumentů, že Pardubický kraj má ve srovnání s ostatními kraji malé příjmy kvůli nespravedlivému rozdělení daní. Právě to ale chce letos vláda napravit. Chystaná změna rozdělení daní by měla přinést Pardubickému kraji podstatně více peněz.

„V případě našeho kraje se může jednat až o 2,5 miliardy korun oproti stávajícímu stavu, což jen dokresluje, jak znevýhodnění oproti jiným krajům jsme,“ uvedl hejtman Netolický.