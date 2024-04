VIDEO: Fanoušci zasypali hasiče urážkami, ten je zblízka kropil hadicí

Fanoušci hostujícího týmu odpálili ve druhém poločase ve svém sektoru několik světlic a jednu dýmovnici. Ze sektoru tak začal stoupat kouř, kvůli kterému byla na chvíli i přerušená hra. Rozhodčí počkal, až se mlha kolem pardubického brankáře rozplyne, a hra pokračovala dál.

Zdálo by se, že celkem běžná fotbalová situace tím skončila. Po pár minutách si to však před sektor obehnaný vysokým plotem namířil mladý dobrovolný hasič. V něm už sice nic nehořelo, přesto začal stříkat na lidi. Kropil je pěkně zblízka a nezapomněl jim pořádně vyprat i vlajky zavěšené na plotě. Jeho zásah skončil ve chvíli, kdy mu někdo v zákulisí vypnul přívod vody.

„Ten zásah se hodně nepovedl. Už jsme vedení klubu z Českých Budějovic poslali dopis, ve kterém za incident omlouváme,“ uvedl PR manažer FK Pardubice Radek Klier.

Jednání hasiče logicky vyvolalo hodně negativní emoce u příznivců Budějovic. Byť teploměr atakoval třicítku, evidentně neměli z neplánované sprchy žádnou radost a zasypali hasiče salvou urážek. Někteří neváhali ani promarnit utracené koruny za pivo a mladého muže v uniformě pořádně zlili. Ten poměrně apaticky opouštěl prostor u hřiště, ale zároveň mohl děkovat za to, že ho od fanoušků oddělovala v minulosti hodně kritizovaná klec. Bez ní by těžko odešel ze zápasu po svých.

Policisty, kteří třeba naprosto bezproblémové fanoušky Baníku Ostrava před pár týdny hlídali ve vysokých počtech, nebylo kolem sektoru ostrých hochů z Budějovic prakticky vidět. Nicméně zásah hasiče se nezdál ani přítomným strážníkům a proto ho podrobili dechové zkoušce na alkohol.

Na Facebooku serveru hooligans.cz se objevila informace, že nadýchal 2,6 promile. To však Radek Klier popírá. „Není to pravda, zkouška byla negativní. Jednalo se o velmi mladého muže, spíše ještě chlapce, který špatně vyhodnotil situaci. Rozhodně nebyl opilý. Ale znovu opakuji, zásah nebyl adekvátní a uděláme takové kroky, aby se něco podobného příště neopakovalo,“ dodal Radek Klier za pardubický klub, který se s Dynamem nakonec rozešel smírně 1:1.

Policie se incidentem nezabývá. Přitom hráči Dynama nechali vzkaz v šatně, na kterém bylo napsáno: „Máte to tu moc hezké“. Budějovice byly totiž předposledním týmem z Fortuna ligy, který si před nedělí ještě nezahrál na opraveném městském stadionu. Takže i pro jejich fandy to byla první zkušenost. Jako poslední přijede do Pardubic poprvé Mladá Boleslav.