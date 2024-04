Ústí nad Orlicí se chlubí křídlem po slavném dirigentovi, poprvé zazní na soutěži

Orlickoústecké muzeum zažilo minulý týden velkou stěhovací akci. V úterý přivezli do honosné Hernychovy vily klavír, který patřil věhlasnému dirigentovi. Nástroj značky Petrof propůjčila muzeu vdova po Jiřím Bělohlávkovi Anna Fejérová.

„Seběhlo se to všechno strašně rychle. Možnost zápůjčky inicioval rodinný přítel Bělohlávkových, pan profesor Marek Jerie, emeritní profesor Vysoké hudební školy v Luzernu. Paní Fejérová se stěhuje a měla zájem na tom, aby se klavír dostal do dobrých rukou tam, kde si ho budou vážit. Do Hernychovy vily sedne jak poklička na hrnec. V Ústí nad Orlicí tímto vzniká krásný prostor pro komorní klavírní koncerty,“ řekla k cennému nástroji po zesnulém dirigentovi ředitelka Heranovy violoncellové soutěže Lenka Lipenská.

Na křídlo z roku 1939 ve stylu anglického baroka hrály opravdové hudební kapacity. Jiřímu Bělohlávkovi, který měl klavír ke studiu skladeb a příležitostnému hraní se svými dětmi, ho v devadesátých letech věnoval sbormistr dětského pěveckého sboru Bambini di Praga Bohumil Kulínský mladší.

„Nástroj s anglickou mechanikou nám byl zapůjčen na dobu neurčitou. Jeho technický stav byl v sobotu obhlédnout ladič, aby mohl poprvé zaznít na závěrečném koncertu Heranovy violoncellové soutěže. Klavír je v pořádku, nepoškozený a bez nějakých neodborných zásahů,“ dodala ředitelka soutěže, která zajistila organizaci a nezbytnou administrativu kolem převozu klavíru.

Heranova violoncellová soutěže pro mimořádně nadané violoncellisty do 16 let se v Ústí nad Orlicí koná již po devětadvacáté od 25. do 27. dubna. Do letošního ročníku dnes již jediné violoncellové soutěže v Česku je podáno 44 přihlášek, z toho 31 je z Česka. Letos bude čestným hostem violoncellistka Ramute Kalnenaite z Litvy, která je první laureátkou soutěže z roku 1968.

Soutěž předchází Kociánově houslové soutěži, která je mezi hudebníky mistrovstvím světa pro děti ve hře na housle do 16 let. Do čela poroty 66. ročníku, která se koná od 1. do 4. května zasedne patron soutěže a laureát z roku 1986 Pavel Šporcl. V sobotu 27. dubna bude také zahájen hudební festival Kociánova Ústí.