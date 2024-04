Ostrá hádka na sále stála operatéra místo, po anesteziologovi hodil nástroj

„K rozvázání pracovního poměru došlo po vzájemné dohodě. K detailu se s ohledem na pracovně-právní vztahy blíže vyjadřovat nebudeme,“ uvedla mluvčí Nemocnic Pardubického kraje (NPK) Kateřina Semrádová.

Prudká hádka se na operačním sále Pardubické nemocnice strhla letos 22. února.

Případ vyvolal uvnitř nemocnice emoce, někteří zdravotníci nekompromisní postup společnosti vůči chirurgovi kritizovali. Nemocnice na to reagovala vysvětlujícím sdělením pro zaměstnance, které má MF DNES k dispozici. Tvrdí v něm, že operatér odhozeným nástrojem anesteziologa poranil.

„Jelikož došlo k fyzickému napadení jiného zaměstnance a ohrožení zdraví dalších přítomných, nezbylo než dané jednání kvalifikovat jako zvl᚝ hrubé porušení povinností plynoucích z právních předpisů upravujících výkon práce,“ napsali zástupci nemocnice.

Chirurg Martin Carda MF DNES potvrdil, že měl konflikt s kolegou. „Asi o dvacet let mladší řadový anesteziolog se choval naprosto nepřípustně, rušil průběh operace, byl drzý a vyvolal ostrou slovní hádku. Za normálních okolností by bylo namístě si jej nevšímat, ve slovním konfliktu nepokračovat a opustit místnost. To jsem samozřejmě udělat nemohl. Potřeboval jsem v klidu dokončit operaci. Za této situace, v podstatě zahnán do kouta, jsem si od vystupňovaného napětí a stresu ulevil zahozením operačního háčku. Nebylo to správné, měl jsem se ovládnout,“ napsal ve svém vyjádření pro MF DNES Carda.

Hematom na hrudníku? Lékař je přesvědčen, že kolegu háčkem netrefil

Lékař, který v Pardubické nemocnici pracuje od roku 1993, ovšem nevěří tvrzení vedení nemocnice, že nástrojem anesteziologa zranil. „Z dálky mi na mobilním telefonu ukazovali údajný hematom na jeho hrudníku. Osobně jsem přesvědčen, že jsem jej hozeným háčkem vůbec netrefil.“

Martin Carda uvedl, že vedení nemocnice stížnost anesteziologa řešilo nestandardním způsobem. „Namísto, aby si mě vedení nemocnice pozvalo k podání vysvětlení, byl pozván můj zástupce, který u konfliktu vůbec nebyl a kterému bylo sděleno, jak mi sám řekl, že budu končit a on bude pověřen vedením oddělení,“ sdělil dále Carda.

Vedení nemocnice tvrdí, že s chirurgem po incidentu několikrát mluvilo. „Následně s dotyčným zaměstnancem jednali postupně primář ARO, generální ředitel NPK, přednosta chirurgické kliniky, neformálně další kolegové a konečně dne 26. 2. všichni jmenovaní spolu s náměstkem léčebné péče PKN. Lékař nejenže odmítl jakoukoli reflexi svého jednání, zároveň trval na tom, že z jeho strany k závažnému pochybení nedošlo,“ uvádí vyjádření vedení nemocnice pro zaměstnance.

Carda, který své odpovědi na dotazy redakce posílal už z e-mailové adresy Fakultní nemocnice v Hradci Králové, je překvapen tím, jak rychle a radikálně vedení Pardubické nemocnice situaci řešilo. „Naopak velmi mile mě překvapila silná podpora od velké části zaměstnanců nemocnice, které si nesmírně vážím,“ napsal.

Jméno zmíněného anesteziologa redakce MF DNES nezná a lékaře se jí nepodařilo kontaktovat.

Vedením oddělení je nyní pověřen dlouholetý zástupce primáře David Kusý, operatér, který v Pardubické nemocnici působí od roku 1999. „Na pozici budeme návazně vypisovat výběrové řízení,“ uvedla Semrádová.