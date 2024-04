Místo hotelu vzniká městský sad, vedle Paláce má být útočištěm před vedrem

Před dvaceti roky tam pravidelně stávaly cirkusy. Před patnácti se izraelští investoři, kteří postavili někdejší AFI Palác, tvářili, že tam vybudují moderní hotel. Pak následovalo dlouhé období s prostým trávníkem a nyní došlo na stromy. Plocha ležící mezi Palácem Pardubice a telekomunikační věží se promění na ovocný sad.

„Práce jdou podle harmonogramu. Celkem se jedná o 90 stromů. Firma má čas do konce dubna, to určitě stihne,“ uvedla náměstkyně primátora Jiřina Klčová, která doufá, že lidé stromy v centru ocení.

„Začínáme sázet městský sad. Nepamatuji si, že by se ve městě sázelo najednou tolik stromů. Doufám, že se to povede a bude se to lidem líbit. Bude to krásné místo pro odpočinek, i když je to v samém středu města,“ doplnila politička z ANO.

Celkem firma vysází 16 bíle kvetoucích třešní, 34 růžově kvetoucích třešní, 25 trnovníků akátů, 3 pawlovnie čínské, 4 vícekmenné břízy a 8 javorů. „Jsou to stromy právě vyexpedované ze školky. Teď jsou bez listí, na jaře se olistí. Do tří let by měly mít hezké koruny a kvést. Vybírali jsme rychle rostoucí stromy, aby efekt sadu vznikl co nejdřív,“ řekla ČTK městská zahradnice Kristýna Podhajská.

Navíc by byli radní rádi, kdyby se místo přetvořilo v jakýsi park, který lidem poskytne hlavně v horkých dnech útočiště před sluncem a vedrem. „V dalších etapách by měla na ploše přibýt cestní síť, která bude kopírovat již vyšlapané cestičky. Dále přibudou trvalkové záhony kolem chodníků a drobný mobiliář. Celkové náklady na výsadbu stromů by se měly vejít do milionu korun,“ uvedla tisková mluvčí města Kristýna Vlasáková.

Zastupitel Sedlák: Firma nepostupuje podle smlouvy

Nové stromy v centru Pardubic vítá i opoziční zastupitel Filip Sedlák ze sdružení Naše Pardubice. Ovšem nelíbí se mu, jak při sázení odborná firma postupuje.

„Tím, že jsem se byl osobně podívat na výsadbu a porovnal to se smlouvou, tak jsem zjistil závažný rozpor. Ve smlouvě se uvádí 100procentní výměna zeminy o objemu jednoho metru krychlového, ale v praxi se i zahradníci přiznali, že k ní nedochází. Na tom se dají ušetřit velké peníze,“ řekl Filip Sedlák, který prý dokonce zvažuje podání trestního oznámení v této věci.

Podle náměstkyně Klčové však k takovému kroku není důvod. Podle ní radnice na firmu dohlíží a postup je v pořádku.

„Je to tak, že se ke každému stromu přistupuje individuálně pod dohledem odbornice. Pokud se zjistí, že podloží je špatné, což je často v těsné blízkosti Paláce Pardubice, tak se mění i více než jeden metr krychlový zeminy. Kde je půda dobrá, tam se dělá menší výkop,“ uvedla Klčová, která s Filipem Sedlákem o výsadbě už opakovaně jednala.

„Myslím, že i díky kolegovi Sedlákovi je stavba pod bedlivým dohledem a nehrozí žádné pochybení. Smlouva je nastavena tak, že pokud se bude měnit méně zeminy, tak uplatníme méně práce,“ řekla Jiřina Klčová.

Firma se bude o stromy starat dalších pět let. Lokalita u Paláce Pardubice je přitom v létě podle městské tepelné mapy jedním z nejteplejších míst ve městě, a je tak jasné, že stromy budou potřebovat dost zalévat. „Zálivka bude nepravidelná, v době, kdy je víc teplo, bude častější, když prší, tak to není tolik potřeba. I městský obvod bude muset přiložit ruku k dílu a zalévat, aby stromy prospívaly,“ dodala Klčová.