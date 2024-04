Za zneužití dívek včetně dvouměsíční holčičky půjde sadistický pedofil do detence

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové dnes poslala na sedm let do zabezpečovací detence pětatřicetiletého muže z Havlíčkobrodska. Podle obžaloby si natáčel dívky mladší patnácti let na svůj mobilní telefon při převlékání a močení. Když hlídal dvouměsíční děvčátko, strkal mu do pochvy teploměr a hýbal s ním.