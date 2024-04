Pozor na děti odjinud, hlásí do pardubických základních škol politici

Modelový příklad. Mladá rodina bydlí se dvěma malými dětmi v satelitu deset kilometrů za Pardubicemi. Oba rodiče mají zaměstnání v krajském městě, navíc ve vesnici není škola a jejich ratolest by musela dojíždět pět kilometrů do spádové obce.

Nekomfortní situace, která se dá vyřešit docela snadno. Potomek se nahlásí do bytu k babičce, která bydlí na pardubickém sídlišti Dubina, a tak se přihlásí na zápis do tamní školy. Rodiče pak mohou dítě každý den vozit do školy při cestě do práce a vše je v pořádku.

Ovšem ne z pohledu pardubického magistrátu. Politikům se vůbec nelíbí, že školský systém ve městě využívají lidé, kteří své daně platí jinde. A snaží se jim podobnou praxi znemožnit.

„Prosím rodiče, aby své děti hlásili primárně do příslušného školského spádového obvodu, aby měli jistotu, že se jejich dítě do základní školy dostane. Zdůrazňuji, že ředitelé budou vedle trvalého pobytu letos věnovat velkou pozornost doložení skutečného bydliště ve spádovém obvodu školy,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

Ten cestování za lepší školou vyhlásil válku už před několika roky. Podle něj se však nic moc nezměnilo a někteří rodiče pořád zkouší pravidla obejít.

„Naše školy stále čelí účelovému přehlašování pobytů z jiných obcí, tzv. ‚spádové turistice‘, a proto se snažíme zabránit situaci, aby děti s fiktivním bydlištěm v Pardubicích obsazovaly místa na úkor těch, které v Pardubicích skutečně žijí,“ uvedl Rychtecký, který v minulosti našel dohodu se čtrnácti obcemi v okolí Pardubic. Tyto obce se podílejí na nákladech příslušných spádových škol. Děti z nich tak nemají u zápisu žádný problém.

V Pardubicích letos očekávají přes 1 100 prvňáků

Pardubice zřizují 18 základních škol. Na začátku školního roku budou mít 1 160 volných míst. Z devátých tříd odejde zhruba 1 100 dětí. Každý budoucí školák, který splňuje podmínky pro přijetí na základní školu a zúčastní se zápisu v uvedeném termínu, by tak měl mít své místo zajištěné.

Rodiče mohou připravit žádost o přijetí nebo o odklad pomocí aplikace dostupné na zapisyzs.pardubice.eu. „Po vyplnění žádosti je možné ji vytisknout a přinést k zápisu do vybrané školy. Toto platí i pro děti, které měly odloženou školní docházku. I ony se musí k zápisu znovu dostavit. Zákonní zástupci by měli dorazit se svým průkazem totožnosti a s rodným listem dítěte,“ uvedla k zápisům Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu.

Zápisy do škol se budou konat 17. a 18. dubna vždy od 13 do 18 hodin. Platí pro děti narozené od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 a s odkladem školní docházky z roku 2023/2024.

Oproti loňským zápisům nastala změna v procesu zápisu ukrajinských dětí s dočasnou ochranou. Ministerstvo rozhodlo, že zápisy českých a ukrajinských dětí budou probíhat letos současně, což je odlišné od loňského roku, kdy nejprve probíhaly zápisy českých dětí a až v druhém kole přicházely na řadu ukrajinské děti. To bude mít vliv na kapacitu pardubických škol, kterou tak vedení města plánuje brzy rozšířit. Škola v Pardubičkách získá po úpravách nových 45 míst a v bývalých kasárnách T. G. M. má vyrůst škola pro 540 dětí.