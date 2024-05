Nůžky se zakously do Skleněného pekla, černá stavba za pár dní zmizí

„Do 25. května by hlavní budova měla být dole. Pak se bude pokračovat v bourání dalších objektů, vše musí být pryč, než začneme stavět. Věřím, že získáme stavební povolení a koncem léta tu položíme základní kámen nové stavby,“ řekl Ivan Hlaváček, jednatel developerské skupiny InterCora.

Ze všech budov, které nyní v této oblasti stojí, zůstane stát jen čerpací stanice. Myčku čeká stěhování, vše ostatní půjde k zemi.

V posledním měsíci demoliční firma nejprve odstranila přízemní přístavky kolem hlavní budovy, strhala z ní zateplení, odstranila okna i všechny velké prosklené plochy. Nůžky se dnes nejprve zakously do zdi z porobetonových tvárnic ve třetím patře. Ozvalo se chroupnutí, zvedl se oblak prachu a stavební materiál začal padat na zem. V ten okamžik operátoři ze dvou cisteren začali stříkat proudy vody do bouraného místa.

Jeden ze spolumajitelů demoliční firmy Petr Březina přirovnal bouranou sedmipatrovou budovu k velké lepenici. „Někde je porobeton, někde beton, jinde cihly. Než jsme začali bourat, ovzorkovali jsme si budovu, kde jsou jaké materiály. To trvalo měsíc. Nejdřív zbouráme opláštění, kde je porobeton. Pak budeme pokračovat po sekcích, po sloupech odshora dolů, postupovat budeme směrem k řece. Nebude to jako ve filmech, kde se budovy demolují velkou koulí. Shodou okolností jsme se podíleli i na budování právě bouraného areálu, prováděli jsme tu zemní práce,“ shrnul Petr Březina.

Pracovníci firmy hned na místě třídí vybouraný materiál, který firma postupně odvážejí. Většinou projde recyklací.

Poslední dny Carimexu si nenechal ujít ani doubravecký starosta Tomáš Soukup. „Celou moji politickou kariéru jsme tu řešili tenhle barák, nebojím se říct vřed. Jako obvod jsme do toho aktivně vstoupili, když se vyklízel a zabezpečoval. Přebývalo v něm kolem 90 lidí, ať těch bez domova nebo squaterů. Snažili jsme se je dostat nejen odsud, ale i domů. Drtivá většina z nich tu byli cizinci. Letos je to pro mě dvojitý dárek. Kromě bourání Carimexu by se letos měla zahájit demolice nedalekého pavlačového domu v Jateční,“ uvedl Soukup.

Vybydlený a zazděný pavlačový dům padne společně s dalšími budovami v okolí kvůli připravované další části východního městského okruhu. Ten by měl za 10 let propojit výpadovku od Karlových Varů s již vybudovanou částí dálničního přivaděče od Černic. Okruh odvede další tisíce aut z centra města, kterým jen projíždějí.

Demolice ostudné a nikdy nezkolaudované budovy Carimex z 90. let minulého století u hlavního tahu mezi centrem města a dálnicí na Prahu je jednou z podmínek města, aby zastupitelé souhlasili s prodejem městských pozemků developerovi. „Jsme nyní svědky symbolického konce éry devadesátých let a dlouhých soudních sporů, které jsou s tímhle areálem spojené. Jakmile investor splní podmínky, tedy zdemoluje budovu, jsem připravený pravděpodobně v červnu přinést do zastupitelstva návrh na doplnění memoranda, že mu tu prodáme potřebné městské pozemky,“ řekl primátor Roman Zarzycký.

Obchodní centrum, kanceláře, byty

Investor městské pozemky potřebuje, aby zcelil území a mohl začít stavět. Ivan Hlaváček řekl, že by chtěli v závěru příštího roku otevírat v místě Skleněného pekla obchodní centrum. Pak začnou stavět kanceláře a byty. Celá oblast by měla být nově zastavěná v roce 2031, vedení firmy věří, že by to mohlo být i dříve.

Podle starosty Soukupa je pro tuhle část Doubravky důležité, aby tu v dalších domech fungovaly kanceláře a lidé tu i bydleli. „Je důležité, aby nevznikl jen obchoďák, bytová výstavba tomu dá život. Když nemáte u obchodního centra bydlení, přináší to problémy. To je příklad nedalekého nákupního centra na Rokycanské, kde bývají v noci potíže, sjíždějí se tam driftaři,“ řekl starosta Soukup.

Ten podotkl, že odstranění Carimexu je jeden z kroků, aby mohla ožít náplavka na březích řeky Úslavy v těsném sousedství demolovaného areálu.

Areál Carimex začal vznikat koncem 90. let minulého století, podnikatel tehdy horní patra budovy postavil bez stavebního povolení. Stavební úřad budovu nezkolaudoval, navíc tam byly stavbami zasažené i městské pozemky.

Roky soudních sporů ukončilo až odkoupení soukromých pozemků stávajícím developerem (společnosti InterCora, RP Letná a MS Letná), který v roce 2022 uzavřel s městem dohodu o narovnání a spolupráci. Demolice objektu je podmínkou, aby město developerovi prodalo své pozemky.

Největší černou stavbu v Plzni začínají vyklízet (6. 6. 2023)