Proslavil ho Jakeš kárající Zagorovou, teď se zchátralý kulturák promění v byty

Velkým sálem, kde už chybí i parkety a odpadávají části stropního podhledu, zazněly 17. července 1989, nedlouho po zveřejnění petice Několik vět, už legendární výroky Milouše Jakeše například na adresu umělců:

„Ti umělci, kteří to podepsali. Žádnej z nás nebere takový platy, prostě, jako berou oni. Dostávám jednou ročně výpis… seznam těch umělců, kteří berou nad těch sto tisíc korun. No tak řekněme paní Zagorová, je to milá holka, všechno… ale ona už tři roky po sobě bere šest set tisíc každý rok. A další ne šest set, milion, dva miliony berou. Jandové a jiní každý rok. Ti náhodou neprotestovali.“

Milouš Jakeš také použil výrok, kdy postavení komunistické strany přirovnal ke „kůlu v plotě“. Projev se velmi rychle rozšířil mezi lidmi a svým až komickým vyzněním se pro mnohé stal dokladem úpadku tehdejšího režimu a předzvěstí jeho konce.

Budova někdejší kulturního domu vznikla v rámci akce „Z“ v roce 1984. Byla například dějištěm mnoha zábav a plesů. Po roce 2000 zde byla několik let diskotéka. Objekt pak byl nevyužitý a chátral.

Hlavní část s velkým sálem získalo v roce 2015 od státu město. Jeho zástupci pak začali spřádat plány na nové využití objektu. Mluvili například o centru, kde by byla mateřská škola a zároveň prostory pro seniory. Zástupci samosprávy přeměnu odkládali a tvrdili, že je zapotřebí na úpravy získat dotace.

V posledních letech přišli s plánem využít budovu na vybudování bytů s tím, že financování zajistí město i bez dotací. Dnes byla přestavba oficiálně zahájena. Akce má stát zhruba 41 milionů korun a dokončena by měla být v příštím roce.

„Zachraňujeme další objekt, který roky chátral a po jehož opravě místní občané volají řadu let,“ řekl primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO.

„Vznikne třináct bytů pro seniory a pět startovacích pro mladé lidi. Většina z nich bude upravitelná tak, aby je mohli využívat i lidé s omezenou schopností pohybu a orientace,“ uvedla radní pro bytovou oblast Světlana Budková ze STAN. Byty 1+kk a 2+kk mají mít rozlohu od 31 do 45 metrů čtverečních.

„Věříme, že budoucí nájemníci zde najdou příjemné bydlení,“ sdělil starosta městského obvodu Plzeň 4 Tomáš Soukup z ANO. Ten chodil kdysi do kulturního domu na diskotéky.

Jakeš byl čtyři metry ode mě

Zahájení rekonstrukce se zúčastnili i lidé, kteří pamatovali dobu, kdy to v kulturním domě žilo. Arnošt Karkoš, kterému je 87 let, byl u toho, kdy Milouš Jakeš legendární projev pronesl. Vybavuje si, že akci natáčel rozhlas a druhý den prý byl na krajském výboru KSČ k dipozici doslovný přepis záznamu schůze. „Všichni účastníci ten projev dostali, třetí den to běželo v Plzni,“ vybavuje si.

Výroky generálního tajemníka mu směšné nepřipadaly. „Né. Byl to normální projev,“ míní. Pamětník tvrdí, že tehdy měl s dalšími lidmi za úkol připravit sál pro akci. Vzpomíná, že tehdy se dostal k tehdejšímu šéfovi komunistů velmi blízko. „Jakeš byl tak čtyři metry ode mě,“ vybavuje si.

Helena Prochásková uvedla, že po otevření kulturního domu se v něm odehrávaly plesy. „A nebylo jich málo, za sezonu tak šest, osm,“ vzpomínala pamětnice. Sál s místem pro 400 lidí prý patřil k největším v Plzni.

Prochásková je přesvědčená, že když se v budově začaly pořádat diskotéky, hodně se to na tamním prostoru podepsalo. Nyní má radost, že se objekt opraví a využije. „Jsem dojatá. Ten barák sem prostě patří. Lidé odsud mají spoustu kulturních zážitků a nemělo by smysl ho zbourat,“ uvažuje.

