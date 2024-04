Ovocné stromy a jahody přišly kvůli chladu o květy, sít obilí šlo ale dříve

Snížení úrody se obává kvůli mrazům vedoucí Sadů Nebílovy na Plzeňsku Jana Zikmundová. „Zatím to nevidím moc nadějně. Ale musíme ještě počkat, abychom dokázali říci, o jakou část úrody kvůli mrazům přijdeme,“ uvedla.

Přestože se pracovníci sadů snažili pomrznutí květů zabránit vytvářením mlhy, není Zikmundová moc optimistická. „I když jsme dělali, co se dalo, myslím si, že mráz vyhrál,“ poznamenala vedoucí. Podle ní budou zřejmě nejvíce zasažená jablka, kterých je v nebílovských sadech nejvíce. Obává se ale také toho, že mrazy zasáhly i borůvky.

Snížení úrody kvůli mrazům by se v Nebílovech nemělo tolik týkat třešní a hrušní, protože ty už byly odkvetlé.

Menší úroda jahod

Zhruba desetiprocentní snížení výnosů očekává kvůli mrazům i Oldřich Kříž, pěstitel jahod z Radčic u Plzně. Zemědělec se svými spolupracovníky sice zakryl plantáž netkanou textilií, ale ta rostliny chrání jen do minus pěti stupňů Celsia. Vzhledem k tomu, že v Radčicích v blízkosti řeky bylo i minus šest stupňů, část květů umrzla. Kříž odhadl ztráty na deset procent.

„Ale vzhledem k tomu, že se jednalo o odrůdu s největšími plody, škoda bude zřejmě větší,“ poznamenal Kříž z plantáže, kam každoročně míří hlavně na samosběr stovky lidí. Jasněji podle Kříže bude ve chvíli, kdy plachtu pracovníci stáhnou.

Optimistický je naopak Václav Bulín, předseda představenstva Zemědělského družstva vlastníků Štichovice, které hospodaří nedaleko Manětína na Plzeňsku. „Jaro přišlo dříve, mohli jsme proto zhruba o dva až tři týdny dříve zasít jarní ječmen a oves,“ uvedl. Kdyby optimální počasí pokračovalo, včasné setí by podle něj přineslo vyšší výnosy.

Včas začalo i setí kukuřice. „Tu jsme začali formou služby sít pro zemědělskou společnost ve Hvozdě. Mají zaseto 50 hektarů ze 130, teď už se ale sít nedá,“ popsal Bulín minulý týden. Štichovičtí se kukuřici snaží každoročně sít včas, dokud je vláha, protože pak jsou v oblasti zvyklí na sucho. Nenechávají ji tedy na nejzazší termín pro setí, kterým je 10. květen.

Bulín se trošku obává snížení výnosů ozimé řepky. „V noci z pondělí na úterý u nás bylo až minus 5 stupňů. Nějakou redukci květů řepky to způsobit mohlo, takže může být menší výnos semen, pozitivní ale je, že sníh ji moc nepolámal,“ svěřil se Bulín. U řepky prý už před několika lety sníh ve květech zažili, ale velký vliv na výnos to nakonec nemělo.

Jarní práce začaly o tři týdny dříve

„Řepka současné mrazivé dny zvládne,“ míní ředitel Okresní agrární komory Domažlice Ludvík Jírovec. Více podle něj snižuje výnosy řepky zakazování postřiků proti škůdcům. „Stále se totiž debatuje o použití neonikotinoidů,“ dodal s tím, že v omezené míře, v jaké jsou povolené, je zemědělci používají. „Pořád ale máme nad sebou Damoklův meč, že je někdo zakáže úplně,“ dodal Jírovec.

I on ale chválí fakt, že jarní práce mohly začít o zhruba tři týdny dříve. „Seli jsme hlavně jarní ječmeny, méně pak jarní pšenici,“ přiblížil. Raduje se i z toho, že se letos na jaře téměř nemusela ozimá řepka dosívat jarní řepkou. „Zatím se vše vyvíjí dobře, vláhy je dost, ale meteorologové straší, že v polovině května nastane velké sucho a to by byl malér, protože když vláha nepřijde v růstové fázi plodin, je zle. Zkrátka do žní je ještě daleko a ve vzduchu je tedy mnoho neznámých,“ namítl.