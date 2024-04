D5 mezi Prahou a Berounem se rozšíří na šest pruhů. Obce se obávají hluku

Úsek dálnice D5 mezi Prahou a Berounem patří mezi nejvytíženější úseky dálniční sítě Česku. Už několik let se proto plánuje její úprava na šestiproudou.

Projekt má však své kritiky. „Ten nesouhlas obcí vidím jako velmi krátkozraký. Pražská aglomerace je obrovské množství lidí, kteří denně dojíždí, proto potřebujeme dálniční sít s vyšší kapacitou,“ uvedl Mátl.

Poukázal na to, že dálnice na příjezdu do Prahy na Pražském okruhu nemají dostatečnou kapacitu a denně se na nich tvoří kolony.

Je proto potřeba vyšší kapacita dálnic, aby fungovaly v době zvýšeného provozu, řekl Mátl. „Cílem je zabránit kolonám, při kterých řidiči hledají alternativní trasy a jedou po silnicích nižších tříd, obcemi, městy, kolem škol,“ vysvětlil Mátl.

Z veřejného projednání EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) k rozšíření D5 je podle něj potřeba se poučit pro podobné budoucí projekty. Mátl podotkl, že v jiných případech, třeba v případě rozšíření dálnice D11, takové připomínky nejsou a projekt má naopak podporu.

Některé obce, které s rozšířením nesouhlasí, mají strach z možného hluku. „Město mělo k záměru řadu připomínek a požadavků, mezi nimi například položení tichých asfaltů a na mostech realizovat tzv. tiché dilatace. Radnice věnovala velkou pozornost především hluku, který má zásadní dopad na kvalitu života na Berounsku,“ uvedl Beroun na svém webu.

Podobný názor zastává i starostka Drahelčic Petra Ďuranová (nez.). „Nejsme a priori proti rozšíření D5 na tři plus tři pruhy, protože dnes D5 je víceméně od pátého kilometru parkoviště, ale vadí nám především hluk z dálnice. Už s eliminací hluku máme určité zkušenosti. Dálničářům hrozně dlouho trvá, než zareagují na překročení hluku. Než se postaví nová protihluková stěna, tak se počet automobilů na dálnici zase zvýší,“ řekla Ďuranová. Obavy má i z toho, že rozšíření dálnice nebude koordinováno s výstavbou tratě z pražského Smíchova do Berouna, při níž vznikne Tachlovický tunel, který bude téměř 25 kilometrů dlouhý.

ŘSD nyní na 4. a 5. kilometru u Rudné ve směru na Prahu vyměňuje nevyhovující starou protihlukovou stěnu za novou. Práce částečně omezují dopravu. Obnova čeká i protihlukovou stěnu v opačném směru u Drahelčic.

„Nové protihlukové stěny budou více reflektovat aktuální zatížení této oblasti hlukem z provozu na dálnici. Podle posledního sčítání dopravy projede těmito místy denně 53.000 vozidel, z toho cca 30 procent tvoří nákladní auta a kamiony,“ vysvětlil Jiří Veselý z ŘSD. Výměna protihlukové stěny u Rudné vyjde na 35 milionů a u Drahelčic skoro na 57 milionů Kč bez DPH. Ďuranová tvrdí, že nynější instalaci nových stěn iniciovala už v roce 2015.

Obavy má také starosta Loděnice Jiří Štulc (nez.). „Chápeme, že rozvoj dopravní infrastruktury je důležitý, ale nám vadilo závěrečné stanovisko dokumentu EIA, že to nebude mít výraznější vliv na životní prostředí v obci. Dopad to podle nás mít určitě bude,“ uvedl Štulc. „Chceme co nejkvalitnější hlukové stěny, protože na tu dálnici se pak už desítky let nesáhne,“ dodal.