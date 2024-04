I kousek oblečení může změnit váš život

O své zkušenosti s podnikáním se s vámi podělí Pavel Hrstka, jeden ze zakladatelů úspěšné chrudimské oděvní značky a CEO CityZen.

Pavle, oblečení, na kterém není vidět pot a odolává špíně, to zní jako sci-fi. Opravdu to funguje?

Ano, funguje, a dokonce na bavlně. Je to evoluce v oblékání. Dnes vám triko může nabídnout mnohem víc než jen to, že bude dobře vypadat. V našem případě například i to, že vám dodá sebevědomí, zajistí, že budete v každé situaci vypadat skvěle, bez viditelných skvrn od pocení a stále čistí.

Pojďme do obecné roviny podnikání. Lze říci, že jste úspěšný. Máte za sebou řadu skvělých projektů, jste podnikatelem roku a máte řadu ocenění. Co je tím motorem?

Baví mě začátky firem, kdy to je živelné, musíte bojovat, mít odhodlání, dát tomu 16 hodin denně. Zvládat prohry, vymýšlet nové cesty, hodně přemýšlet a pak vytrvat. Ono se to prostě musí odmakat. Je to trochu divné, ale v životě mám rád strach. Když se bojím, tak jedu na maximum. Nikdy jsem neměl hlavní motiv peníze. Můj tatínek o mně říká, že právě proto jsem úspěšný. Nedělám věci pro peníze.

Máte pro čtenáře nějakou zajímavou překážku, kterou jste museli zvládnout?

Náročné bylo ustát rychlost změn, které se v rychle rostoucím startupu dějí. Něco nastavíte a za měsíc je to staré a špatně. Museli jsme reagovat a tlak na změny byl extrémní. Byl to dost velký punk a mnoho lidí to tempo nedalo. S nejlepším svědomím vybíráte lidi, o které nemáte čas se starat, a žijete v domněnce, že to ustojí a budou firmu milovat. Hodně lidí tu rychlost a „divokost“ nedalo a měli jsme vysokou fluktuaci.

Všimla jsem si, že máte vlastní kamenné prodejny. Proč, když dnes frčí internet?

Pořád se větší množství textilu prodá v kamenných obchodech, takže to je jeden z důvodů. Pak je naše technologie pro mnohé zázrak, kterému nevěří a chtějí se podívat na vlastní oči, že skutečně funguje. A na závěr je to motiv pracovat se zákazníkem, pečovat o něj a předávat mu emoci, která je spojena se CityZen.

Co pro vás je v podnikání nejtěžší?

Na rovinu, nevím. Předávám svoje zkušenosti na školách, neboť tam je hodně teorie, ale praktické věci pokulhávají, a tam říkám: Podnikat je hrozně jednoduché a není to atomová věda. Každé zboží či služba má svého kupce, jen musíte trochu vědět, jak na to. Před 20 lety nebylo tolik kvalitních informací a zdrojů a inkubátorů. Dnes je přístup k informacím hned. Je neuvěřitelné, jak se to posunulo.

Co byste poradil těm, kteří zvažují pustit se do podnikání?

Podnikání je řemeslo jako každé jiné. Obkladač něco umí, soustružník něco umí a k podnikání taky něco musíte umět. Ale jak jsem uvedl, je to strašně jednoduché. Mám pro vás pár konkrétních rad: 1. Bavte se o svém podnikatelském záměru s co největším počtem lidí a vynechte nejbližší. Ti často nemají odvahu vám říct, že to je blbost. A strach, že vám to někdo ukradne, je nesmysl. 2. Popište co nejvíce papírů. Nápad v hlavě není podnikání. 3. Definujte si konkurenční výhodu, tedy proč mám koupit právě váš produkt či službu, a nikoliv od konkurence. 4. Každý byznys musí mít ekonomiku, takže ji postavte a vytvořte. Tržby, náklady. A co je na konci? Zisk. Udělejte to alespoň na tři roky. 5. Kapitál chtějte od banky a nehledejte hned investora. Je to levnější. V médiích se pořád píše o startupech a investorech. Samá „pozlátka“, narůžovělé příběhy, které nemám rád, a jsou pro ty firmy, kde je špatně postavená ekonomika a banka jim prostě nepůjčí, protože je byznys na vodě.

Co byste nám řekl na závěr svého příběhu?

Nemám rád slovo motivace, jeho hodnota je degradovaná. Rád se bavím s kolegy na téma: Co potřebuješ pro svoji práci, abys ji miloval? Je to sakra těžká otázka a zkuste si na ni cvičně odpovědět.