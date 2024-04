Jaroslav Bžoch: Naši suverenitu v Evropě ochráníme

Pojďme si říct, co vlastně chcete v europarlamentu změnit.

Toho je spousta. Evropská unie obecně v posledních letech neřeší starosti a problémy lidí a sází jednu nesmyslnou regulaci za druhou, protože není řízena rozumem, ale ideologicky. Ale abych byl konkrétní. Je to třeba otázka vnitřní bezpečnosti, kterou ohrožuje nelegální migrace, to je obrovský problém. Odmalička jezdím do Francie, mám k ní blízko, a to jak se hlavně vinou nekontrolované migrace proměnila, to by mělo být alarmující pro všechny. Myslet si, že problém migrace vyřešíme uvnitř Evropy, to je přece naprostý nesmysl.

Teď Evropský parlament schvaluje migrační pakt, ten podle vás taky nepomůže?

Myslíte tu šílenost, co připravilo české předsednictví, chlubili se tím a teď od toho dávají ruce pryč? Migrační pakt naopak celý problém jen zhorší. Znovu říkám, řešení nehledejme uvnitř Evropy, ale mimo Evropu. Musíme chránit vnější hranice.

Jaroslav Bžoch Narodil se 30. listopadu 1983 v Teplicích, kde žije.

Vystudoval ekonomii na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě v Praze.

Pracoval v logistice či jako obchodní manažer.

V letech 2014 až 2018 byl za hnutí ANO zastupitelem v Teplicích. V roce 2017 se stal poslancem, o čtyři roky později svůj mandát u voličů obhájil.

Je mistrem republiky v ragby.

Proč migrační pakt situaci zhorší?

On už ji zhoršil, protože tím migranty do Evropy pozvali. Evropa řekla, přijďte, postaráme se o vás. Ty pašerácké skupiny, které to celé organizují, nečekají na nějaké konečné hlasování. Vědí, že Evropa je připravena ty lidi přijmout, a to je ta zásadní chyba.

V migračním paktu se píše o 30 tisících migrantech ročně…

Minimálně! To je zásadní! To číslo vždy určí Evropská komise podle situace. A teď si vezměte, že v minulém roce přišlo 1,2 milionu nelegálních migrantů, co asi pak bude s tím zbytkem?

To číslo bude tedy vyšší?

Samozřejmě, mohou to být statisíce, které se přerozdělí podle kvót.

Ministr vnitra Vít Rakušan ale odmítá, že by pakt obsahoval kvóty.

Protože nemluví pravdu. Pokud se mají migranti přerozdělovat na základě klíče, který každému státu určí počet, tak to jsou prostě kvóty a říkat cokoliv jiného je dělání z lidí blbce.

Mluvilo se i o výjimce pro Českou republiku, ministr Rakušan se s ní doslova chlubil, ale v poslední době ji zpochybňujete.

Protože Vít Rakušan neříká pravdu. Žádná česká výjimka v tom textu není.

Stále ale platí možnost, že můžeme odmítnout a vyplatit se?

Ano, pokud někomu přijde normální, že „povinná solidarita“ znamená buď přijmout, nebo zaplatit výpalné 500 tisíc za jednoho migranta. Navíc, a to je důležité, pokud se je nepodaří relokovat, tak Evropská komise může přijetí nařídit. To je pro mě nepřijatelné a tohle určitě budu chtít v Evropském parlamentu změnit. Nikdo České republice nemůže určit, kdo u nás bude žít. To můžeme jen my sami.

Pojďme k jinému tématu, a to je právo veta. Je podle vás tak důležité? Ze stran pětikoalice zaznívají hlasy, že bychom se ho měli vzdát…

Tohle naše právo je naprosto zásadní. Česká republika je suverénní stát, a pokud by nebylo právo veta, tu suverenitu bychom ztratili. Dnes se s námi musí každý bavit a snažit se dohodnout. To je prostor pro vyjednávání, protože i menší zemi, jako jsme my, musí každý brát vážně. Že právo veta Piráti a STAN chtějí odevzdat, tím de facto říkají, že suverenita a svrchovanost pro ně nejsou důležité. Lidé by ale také měli vědět, že stejně to vidí i TOP 09, která je součástí koalice SPOLU.

Vy jste mezi českými politiky trochu úkaz, dívala jsem se na váš Instagram a spíš než profil poslance a stínového ministra zahraničí připomíná profil sportovce. Činky, ragby, tetování…

Ono se to nevylučuje, sport mě zkrátka moc baví. Hraju ragby, rád cvičím a to jsou věci, které se nezmění, ať už je člověk v politice, nebo dělá cokoliv jiného. A protože mě to baví, tak se to asi projevuje i na tom Instagramu a TikToku. Ale já mám k mladým lidem celkově blízko, protože se mezi ně pořád počítám. (smích)

Máte nějaký vzkaz lidem na závěr?

Aby hlavně přišli 7. a 8. června k volbám. Říká se to často, ale teď jsou opravdu důležité a na každého občana České republiky budou mít přímé dopady. Musíme do Evropy vrátit zdravý selský rozum a skončit s tou zelenou ideologií, která Evropskou unii dovedla tam, kde je teď.

