V době páry i pod vodou. Půlstoletí metra připomene výstava i řada akcí

Návrhy podzemní dráhy v době páry, metro naplánované první republikou, to současné, ale i podzemka pod vodou nebo automatizované metro budoucnosti. Půlstoletí pražské MHD, ale i jeho přítomnost a budoucnost představuje nová putovní výstava k 50. výročí od zprovoznění linky metra C mezi Kačerovem a Florencí v Muzeu MHD ve vozovně Střešovice. Postupně bude k vidění do poloviny srpna na osmi různých místech v Praze.