Při zásobování panuje nekázeň, na 24 tisíc provozoven je 270 parkovacích míst

Zhruba šest desítek firem podnikajících v centru města komora oslovila v rámci průzkumu, který se týkal jejich spokojenosti s dostupností parkování jak pro zaměstnance, tak pro zásobování provozoven.

„Vozidla zásobování sice mohou parkovat na vyhrazených místech, ale například v Praze 1 jich je jen 270, kdežto provozoven je tady 24 tisíc. Celopražsky je to asi 12 tisíc speciálních stání na zhruba 95 tisíc provozoven,“ vypočítává předseda PHK Petr Michal s tím, že členské firmy by podle průzkumu chtěly počet míst navýšit.

Z oslovených podnikatelů celkem 71 procent vůbec nemá u své provozovny vyhrazená místa pro zásobování. Z menšiny, která ano, je polovina považuje za nedostatečná. V případě parkování u kanceláří hodnotí nabídku jako nedostatečnou 41 procent dotazovaných.

Speciální časomíra

Z praxe v pražských ulicích nicméně vyplývá, že největším problémem pro zásobovače je nekázeň řidičů při stání na vyhrazených místech, nikoliv jejich nedostatečný počet.

„Definice zásobování je natolik obecná, že odtahovat nebo pokutovat vozidlo, které tam zastaví, a my si nejsme jistí, jestli se na něj toto označení vztahuje nebo ne, je značně rizikové,“ míní Zdeněk Lokaj, expert z Fakulty dopravní ČVUT.

Dodává také, že nejlepší řešení je pokutovat auta, která překročí maximální možnou dobu stání. Jenže to se velmi těžko hlídá, pokud zrovna strážník nestráví desítky minut čekáním a odměřováním času.

Praha 1 proto už tři čtvrtě roku testuje digitální tabule s časomírou, které dobu stání viditelně zaznamenávají. Nacházejí se na Národní třídě před Palácem Metro, u Nové scény, na Václavském náměstí, ve Spálené, na Smetanově nábřeží a v ulici Štěpánská, přičemž dohromady systém hlídá dvacítku parkovacích míst.

Byť podle vedení městské části hříšníků ubylo, někteří řidiči stále překračují vymezenou dobu i o několik hodin. Dalším úskalím je, že systém není napojený na městskou policii.

„V některých oblastech je ta míra nerespektování až 80 procent. Takže tu povolenou dobu stání nepřekročí jen jedno z pěti aut, která tady zastaví,“ sděluje Lokaj. Zásobovači kvůli tomu nemají kde zaparkovat a pak zpravidla dodávky nechají „na blikačky“ na chodníku, což je pro Pražany nepříjemné i nebezpečné.

Radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola považuje za další problém, že ulice a parkovací místa jeho městské části zahlcují vozidla, která se sice označují jako zásobování, ale jde v podstatě hlavně o rozvážkové služby.

„Denně tudy projede 70 tisíc zásobovacích aut, ale pouze 15 procent z nich jsou dodávky zásobující restaurace, pekárny a podobně. Zbytek jsou osobní auta s rozvozem jídla nebo nákupů, a navíc projedou centrem dvacetkrát za den,“ stěžuje si Ryvola.

Zásobovači v modré zóně

Úprava pravidel pro zásobování je obsažena i v parkovací reformě, která má za sebou již připomínkové kolečko po městských částech a v současné době magistrátní úředníci pracují na její finální verzi.

Novela má upravovat především cenu za stání v modrých zónách, přičemž by si nově část z této ceny měla stanovovat vždy městská část. Omezené by mělo být i parkovaní návštěv, které by na stání potřebovaly kredity od rezidentů.

Zaplatit krátkodobé parkování by si podle návrhu mohli i řidiči vozidel zásobování, a to buď na 15, nebo 30 minut. Virtuální hodiny budou řidiči spouštět v magistrátní aplikaci.

„Nepovažuji to za dobrý nápad. Podíváme-li se znovu na Prahu 1 přes den, tak málokdy najdeme v modré zóně volné místo. Taková změna by tak vůbec nic nevyřešila a možná vše ještě více zhoršila. Ta místa by měla být vyhrazená, mělo by jich být dostatek a měla by být i vhodně rozmístěná po městě,“ vysvětluje Lokaj. „Modré zóny by měly patřit jen a pouze rezidentům,“ dodává.

Ryvola je rovněž proti. „Nejefektivnější je v případě zásobování hlídat maximální dobu stání,“ míní radní.