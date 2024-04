Ucpané zázemí, tlačenice, stěžují si běžci na půlmaraton. Pořadatelé přesun hájí

Pražský půlmaraton se pyšní známkou dlouhodobě nejlépe organizovaného půlmaratonu ve střední a východní Evropě a na kontinentu je v hodnocení hned za Berlínem.

Letos pořadatelé jeho kapacitu navýšili, do závodu nastoupilo přes 14 tisíc běžců, více než polovina z nich byla ze zahraničí. Start i cíl přesunuli od Rudolfina do Holešovické tržnice, upgradovaná byla i trasa samotného 21 097 metrů dlouhého závodu.

Ucpaný prostor při čekání na medaili s vyrytým časem u stanu v Holešovické tržnici v cíli pražského půlmaratonu. (6. dubna 2024) Keňský mistr světa Sabastian Sawe (vlevo) vyhrál Pražský půlmaraton. Na snímku před tréninkem s partou běžců Adidas Runners a Run Czech v Praze na Letné (3. dubna 2024)

Ale pověst utrpěla. Právě organizací, která se v novém prostoru startu v kombinaci s nesnesitelným vedrem a některými nezvládnutými „položkami“ stala pro řadu závodníků pastí.

„Naprostý propadák, amatérismus... Za mě to RunCzech absolutně nezvládl a byla by na místě omluva, sebereflexe a poučení z krizového vývoje,“ píše na webu kardioložka a sportovní lékařka Hana Štefaničová, která běhá závody RunCzech 23 let.

Co zejména vadilo? Třeba už tlačenice před startem. Do nového prostoru technického zázemí, šaten a malého „expa“ vedla přístupová cesta v úzkém koridoru. Zde se mísili běžci se svým doprovodem i lidmi, kteří šli do tržnice nakupovat.

Až do prostoru šaten mohli pouze běžci, kteří se prokázali startovním číslem. Vstup i výstup směrem ke startovním koridorům pak byl totálně „zašpuntován“, pořadatelé často i špatně běžce do koridorů navigovali, i ti z předních koridorů museli obcházet celý areál.

Tři závody v centru nelze organizovat

Pořadatelé stížnosti registrují. „Máme omezené možnosti při výběru startu a cíle. To se musí nacházet v širším centru města a vtěsnat se do něho musí celé technické zázemí,“ řekl iDNES.cz marketingový manažer RunCzech Jiří Nečásek.

Odsouhlasení trasy a zázemí je podle něj otázkou měsíců, jde o složité jednání s městem, s jednotlivými městskými částmi, policií a s dalšími složkami, případně s majiteli budov a pozemků.

„O stížnostech na pomalejší průtok běžců víme a rozhodně to ještě budeme řešit. V Praze je však složité najít vhodné prostory pro plynulejší odbavení početné skupiny běžců tak, aby vše navazovalo na ideální variantu tratě. Z jedné strany víme, co bychom potřebovali pro ideální průběh závodu, ale na druhé straně jsme omezeni požadavky na minimální zásah do života občanů města. Musíme minimalizovat zábory ploch, neomezovat tolik dopravu. Třeba Praha 1 nám nepovolí startovat se třemi závody v centru. (Loni v centru startovaly půlmaraton, maraton a zářijový večerní běh – pozn. red.) A tak jsme i vzhledem k velkému množství běžců byli v podstatě nuceni přesunout start a cíl půlmaratonu mimo území Prahy 1,“ dodal Nečásek.

Pokud jste se běželi pražský půlmaraton, byli jste spokojeni s organizací a zázemím? Ano 23 %(40 hlasů) Ne 77 %(137 hlasů)

Bubenské nábřeží bylo podle organizátorů ideální. Startovní koridor podle nich byl o 1,5 metru širší než u Rudolfina. Přesto i v televizním přenosu od bývalého elitního běžce Pavla Faschingbauera zaznělo, že čekal, že bude koridor ještě širší. Nová byla i trať, několik „tradičních“ úseků se pak běželo v opačném směru.

Řada běžců si stěžovala i na špatnou organizaci uvnitř tržnice. Rozmístění stánků, dlouhé fronty. Třeba na medaili s vyrytým časem se čekalo i přes hodinu, navíc pořadatelé při vyvolávání jmen závodníků nebyli vůbec slyšet. Vznikala panika, někteří závodníci při čekání ve vedru kolabovali.

Reakce Prahy 1 Podle mluvčí Prahy 1 Karolíny Šnejdarové městská část vnímá kulturní a sportovní akce s mezinárodním přesahem jako vítanou cestu ke zvyšování úrovně cestovního ruchu v metropoli, ale zároveň musí brát v potaz dopady na obyvatele. „Přesouvání startu a cíle závodu mimo území naší městské části není rozhodnutím, které bychom učinili lehkomyslně. Věříme, že je faktorem minimalizace obtíží pro obyvatele, ale i zajištění hladkého průběhu závodu,“ uvedla. Zdroj: ČTK

Problémem pro řadu z nich bylo i občerstvení na trati a v cíli. Přestože podle autora textu bylo na trati občerstvovacích stanic dostatečné množství (chyběly snad jen občerstvovací houbičky), v cíli první vodu dostali závodníci až po 200 metrech.

„To aby se běžci nezastavovali bezprostředně za bránou a pomalou chůzí pokračovali pro další servis (medaile, voda, občerstvení). Toto je opět standardní přístup v případě podobných velkých závodů,“ hájí pořadatele Nečásek.

Pro spoustu závodníků byly ve vedru krizové závěrečné 4 kilometry při výběhu z Těšnovského tunelu, na Rohanském nábřeží se před sluncem nebylo kam schovat.

„Kdyby tu byli hasiči s cisternou a závodníky kropili či ještě jedna občerstvovačka, vůbec nic by se nestalo,“ přidali komentáře další závodníci.

Organizátoři se snažili i rychle reagovat na úmorné vedro a stáhli přebytečnou vodu z trati a dovezli ji do cíle. „Další počet více než 7 500 porcí pro pitný režim byl v cíli,“ dodal manažer.

Zvládli byste uběhnout půlmaraton? celkem hlasů: 561 Ano, půlmaratony i jiné tratě běhám 48 %(267 hlasů) V Praze to byl můj premiérový půlmaraton v životě 1 %(8 hlasů) Doufám že to zvládnu, připravuji se na něj 3 %(15 hlasů) Běhám pouze kratší tratě 7 %(41 hlasů) Neběhám (či nezávodím) vůbec 41 %(230 hlasů)

Ne vše bylo ideální, omlouváme se

Pořadatelé nyní sbírají reakce závodníků. Uznávají, že některé věci mohli udělat lépe.

„Dobrovolníci a organizátoři pracovali v prostoru cíle s maximálním nasazením a vše se snažili řešit. Už teď ale víme, že umístění některých stánků nebo WC nebylo zcela optimální a určitě to příště zohledníme,“ uvedl Nečásek.

Optimálně nefungoval ani výsledkový servis, kompletní výsledky se na webu závodu objevily až v sobotu večer.

„V každém případě to bylo pozdě a je to spojeno s technickými problémy našeho dodavatele časomíry. To se odrazilo i na rytí medailí, protože dodavatel servisu nedostával data včas, a tak docházelo k velmi pomalému obsluhování běžců. Za tyto problémy se omlouváme a běžcům to budeme kompenzovat formou výhod a slev. Konkrétní formu ještě upřesníme,“ omluvil se manažer.

Závod nedokončilo podle organizátorů 199 běžců. Kvůli vedru zasahovala i pražská záchranka. Několik sanitek přijelo do Holešovické tržnice, záchranáři museli kvůli vysokému počtu zásahů dokonce aktivovat traumaplán.

Nakonec ošetřili 102 lidí, 36 převezli do nemocnic. „Záchranářům patří náš ohromný dík, odvedli vynikající práci,“ uzavřel manažer Nečásek.