Hřensko má novou starostku. Chce řešit zavřenou soutěsku i vietnamské stánky

„Bez otevřené Edmundovy soutěsky bude poměrně složité zajistit do rozpočtu dostatek financí. Pořád musíme mít na paměti, že národní park je náš soused, ale jako správný hospodář si musíme bránit svoje obecní zájmy,“ uvedla po svém zvolení nová starostka.

Peníze z provozování plavby na lodičkách v Edmundově soutěsce byly do požáru v roce 2022 pro Hřensko největší příjmovou položkou do obecního rozpočtu. „Už na začátku letošního roku jsme museli dát některým zaměstnancům obce výpovědi, protože jsme měli velké náklady na výplaty. Na našich parkovištích chceme také zřídit parkovací automaty, tím ušetříme další peníze za obsluhu parkovišť,“ popsala starostka další připravovaná úsporná opatření.

V plánu má také redukci počtu stánků vietnamských obchodníků, a to i kvůli bezpečnosti, protože stánky v případě požáru brání průjezdu hasičským vozům nebo sanitkám.

„Chceme, aby k nám začali víc jezdit turisté a uděláme cokoli, co nás posune do 21. století. Aby návštěvníci měli důvod do Hřenska přijet a líbilo se jim tady,“ dodala Horáková.

Volba nové starostky není jedinou změnou ve vedení obce. Na svoji funkci rezignoval k poslednímu dubnu místostarosta a zastupitel Robert Mareš (Soutěsky - věc veřejná, věc neprodejná), který Hřensko vedl po odstoupení dlouholetého starosty Zdeňka Pánka ze stejného uskupení na konci loňského roku.

Mareš nechtěl důvody své rezignace komentovat. Zastupitelského mandátu se vzdal i Roman Pluháček. Pravou rukou starostky byla zvolena Alena Pačáková, rovněž z uskupení Soutěsky - věc veřejná, věc neprodejná.

22. března 2024