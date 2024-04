Ve Zlíně mají nedonošené děti logopedku hned po narození, učí je i sát

Zlínská nemocnice nyní otevřela novou ambulanci, kde tento odborník pomáhá předčasně narozeným dětem i dětem s různými syndromy, rozštěpem rtu nebo vývojovými vadami, jako je například Downův syndrom.

Nedonošeňátkům se může věnovat prakticky od narození. Miminko ještě nemá koordinované sání, dýchání nebo polykání, ale už je možné ho stimulovat.

„Když zjistím obtíže, snažím se ukázat mamince, jak v pusince miminka funguje koordinace rtů, jazyka a čelisti. Pokud přetrvávají problémy, volíme adekvátní savičky nebo typ krmení. Například cévkou po prstu nebo stříkačkou tak, aby to pro miminko nebylo do budoucna traumatizující,“ přiblížila klinická logopedka novorozeneckého oddělení Tereza Blahová.

S předčasně narozenými dětmi začíná pracovat v porodnici a pak pokračuje i po propuštění domů. Pokud je to potřeba, může pomáhat až do tří let.

„Chceme děti s těmito obtížemi zachytit co nejdříve. Ústa by se jim měla v rámci orálně-motorických pohybových vzorů vyvíjet tak, jak je běžné. V této souvislosti by jim pak neměla dělat problém ani řeč, která je z hlediska motoriky mnohem náročnější než přijímání potravy,“ poznamenala Blahová.

Maminky si do ambulance nosí různé typy saviček, lahviček a lžiček. Pod odborným vedením se učí, jak správně dávat miminku lžíci, neotírat ji o zuby, patro ani ret a snažit se, aby si dítě zvládlo během krmení vzít co nejvíce jídla samo.

„Svůj význam má například i olizování, takže je dobré neustále neutírat miminku okolí úst. Cílem je, aby nepřetrvávaly patologické vzory, které si děti fixují v raném věku. Třeba když tříleté dítě jí stále jen stravu typu pyré. Mnohdy taková patologie trvá tak dlouho, že se následně těžko odbourává,“ upozornila logopedka.

To může být i případ dětí s vývojovými vadami nebo s rozštěpem rtu. I s nimi mohou rodiče přijít do ambulance mnohem dříve než ve věku, kdy už trénují správnou řeč. Logoped jim může pomoci už při přechodu z tekuté na tuhou stravu.

Ambulance je otevřená dvakrát týdně a je potřeba se předem objednat.