Koncert za veřejné peníze? Půlmilionový honorář nechám v kraji, navrhl Mareš

Ve svém příspěvku na Instagramu populární moderátor vysvětloval, že sám vždycky zvažuje, když zjistí, že jeho vystoupení by mělo být placeno z veřejných peněz.

„A teď se rozjíždí kauza, že mi Zlínský kraj zaplatil honorář. Vlastně je mi to trochu nepříjemné, ale rozumím té debatě,“ prohlásil Leoš Mareš ve videu.

„Původně jsem myslel, že bych to vystoupení zrušil. Pak jsem si říkal, že to není úplně ideální, že by se na tu show někdo třeba chtěl jít podívat a byl by zklamaný, proč to zbytečně ruším. A také oni se svobodně rozhodli, schválili si to na radě, domluvili se. A nechtěl bych je zklamat. Takže to jsem zavrhl. Tak nabízím jinou variantu,“ vysvětlil.

Podle svých slov přemýšlel i o tom, že se honoráře vzdá.

„Pak mne ale napadla lepší varianta. Když jsou to dny Zlínského kraje, že bych si peníze vzal, ale nechal je v kraji. Že bychom vybrali nějaký útulek nebo organizaci, která se stará o potřebné. Tím bude vše v pořádku, peníze protečou, show bude, zůstanou ve Zlíně a dostane je přímo organizace, kterou třeba společně vybereme,“ upřesnil.

Na vyjádření kraje k Marešovu návrhu zatím redakce MF DNES čeká.

U jeho příspěvku na Instagramu se mezitím objevují i konkrétní informace o nadacích a organizacích v kraji, kam by bylo vhodné peníze poslat.

„Teď je zodpovědnost a rozhodnutí především na Zlínském kraji. Ale pokud byste něco chtěl zanechat v kraji, tak budu kopat za naši Korunku Luhačovice. Každý den se na nás obrací rodiče nemocných dětí, samoživitelé, organizace, školy, domovy pro seniory,“ stojí v jednom z komentářů pod Marešovým příspěvkem.

„Chápu, jak vám to je nepříjemné to vůbec řešit. Jsem ráda, že show nerušíte, ale úplně mě netěší, že za vlastní show zaplatíte vy sám a dvakrát,“ píše se v další reakci.

Chtěli jsme někoho z první ligy, řekl hejtman

Den Zlínského kraje se v září uskuteční ve Zlíně po patnácté, tradičně měsíc před krajskými volbami. Jde o akci, která představuje celý region, jeho tradice, zvyky, umění, řemesla, neziskové organizace.

Každoročně na ní nechybějí vinaři, policisté, záchranáři, základní umělecké školy, lokální výrobci regionálních potravin a mnoho dalších včetně regionálních hudebních skupin. Je určená pro všechny věkové kategorie a veškerá vystoupení jsou zdarma. Návštěvníci se počítají na tisíce.

Za zhruba hodinové vystoupení zaplatí kraj Leoši Marešovi 484 tisíc korun včetně daně. Při loňské akci přitom zahrály za jen o něco vyšší částku tři kapely. Kromě Mareše tentokrát vystoupí také kapela Horkýže Slíže nebo Argema. Dohromady jim kraj zaplatí 866 tisíc korun.

Hejtmanství přitom opakovaně říká, že kvůli obecnému zdražování se snaží snižovat provozní výdaje a šetřit. Hejtman Radim Holiš vysvětloval, že vystoupením moderátora chtěl kraj vyjít vstříc návštěvníkům a vystavovatelům předchozích ročníků.

„Předchozí tři roky jsme vybírali kapely, které jsou o polovinu levnější. Letos nám lidé říkali, abychom už pozvali i někoho z první ligy. Vyslyšeli jsme jejich prosby,“ vysvětloval v úterý hejtman Radim Holiš (ANO).