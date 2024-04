Kraj usiluje, aby zlínští studenti mohli jezdit na univerzitu do Texasu

„Máme dveře otevřené a je to teď na nás,“ míní ekonomický náměstek hejtmana David Vychytil, který Texas navštívil opakovaně. „Byli jsme také mezi dvaceti delegacemi ze sta, které uvítal osobně starosta Austinu. To není automatické,“ upozornil.

Austin je hlavní město Texasu a tamní University of Texas (UT) patří mezi nejlepší v USA a přední na světě. Podle Vychytila by s ní mohla začít spolupracovat Univerzita Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně na základě výměnných programů studentů.

„Budeme se snažit o to, aby nejlepší a netalentovanější studenti mohli jet na placené stáže do Texasu, kde uvidí úplně jiný přístup ke vzdělání, velkou kvalitu a vůbec to, co potřebujeme dostat do našich mladých lidí,“ nastínil Vychytil. „Jednáme o podpoře a konkrétních podmínkách výměnného programu mezi UTB a UT.“

Zlínská univerzita by byla druhou českou vysokou školu, jíž by se to podařilo. První byla VŠE v Praze, která má v Austinu dvacet studentů. UT má zhruba 55 tisíc studentů a podle Vychytila se spolupráce nabízí v oblasti moderních technologií, umělé inteligence či managementu v podnikání.

„Jsou také velmi silní ve strojírenství a v chemii, což by navázalo na náš tradiční průmysl. Chtěli bychom podpořit všechny naše fakulty, jejichž náplň s těmito obory souvisí. A několik studentů z nich dostat na stáž,“ poznamenal Vychytil.

Podle něho by se to mohlo podařit už od příštího školního roku, ale bude záležet na udělení akreditací. Pak by se spolupráce mohla rozšířit i na další prestižní americké vysoké školy. „Zahájili jsme jednání i s dalšími univerzitami o potenciální spolupráci, která by znamenala nejen příliv studentů do Česka, ale zejména vyučujících a výukových programů,“ naznačil Vychytil.

„Američani chtějí vždy win-win situaci, proto hodlají posílat studenty do střední Evropy a my opačným směrem do Texasu. Je tam 24 fakult a neuvěřitelný kampus. Uvažujeme také o určité podpoře studentů, kteří tam pojedou, buď formou kapesného, nebo zaplacením letenky,“ podotkl krajský radní Jiří Jaroš, který se výjezdu také účastnil.

Rektor zlínské univerzity Milan Adámek aktivity zástupců kraje vítá. „Možnost výměnných pobytů či studia v zahraničí je vždy pro studenty obou států velmi inspirativní a poučná. Také by to byla skvělá propagace pro samotnou UTB ve Spojených státech,“ tuší rektor. „Samozřejmě ještě musíme doladit technické detaily vzájemné spolupráce mezi oběma institucemi.“

Připomněl také, že v Texasu žije hodně Čechoameričanů, kteří tam odjeli většinou před přibližně sto lety. Dodnes jsou tam české hospody či kulturní podniky. Existují také partnerské vztahy na úrovni samospráv, například Hvozdná je v kontaktu s městem East Bernard v Texasu.

Špičkovým firmám pootevřou dveře

Vychytil míní, že je možné napojení UTB také na komerční byznys v USA, především jeho Centra polymerních systémů. Při jednání se zástupci tamní obdoby hospodářské komory, v níž jsou firmy jako Apple, Tesla nebo Microsoft, jednali zástupci kraje i o možné spolupráci výrobních firem.

Prezentovali tam při té příležitosti rozvojové plochy: holešovskou průmyslovou zónu, plochu pod sportovní halou ve Zlíně, kde chce kraj s městem Zlín vybudovat moderní Technologické a inovační centrum, i pozemky v Malenovicích, kde bývalé vedení kraje hodlalo postavit novou nemocnici. „Nabídli nám součinnost v oblasti developmentu, urbanismu i konkrétních firem, které by tam mohly jít,“ řekl Vychytil.

Ve hře je také působení zdejších firem v USA, k čemuž měl kraj také pootevřít dveře. „Musí to být špičková firma nebo instituce, která tam ještě není. Česká zbrojovka a některé úspěšné velké firmy si tam cestu už našly,“ nastínil Vychytil.

Podle něho byla řeč o strojírenském či kosmickém průmyslu. Krajská rozvojová agentura ZRIA, jejíž šéf Petr Kubíček v USA také byl, by podle Vychytila měla připravit seznam úspěšných zdejších firem a institucí, které by se mohly za mořem prezentovat. A pak třeba i navázat spolupráci a prosadit se tam. „Představíme jim konkrétní firmy a projekty a oni nás napojí na konkrétní firmy u nich,“ sdělil Vychytil.

Zástupci kraje se během několikadenního březnového pobytu zúčastnili také celosvětově uznávané konference SXSW, která je zaměřena na digitalizaci, IT, umělou inteligenci, virtuální realitu, kybernetickou bezpečnost či startupy. Tam viděli, jak se moderní technologie mohou využívat ve zdravotnictví nebo školství.