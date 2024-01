Legenda vypráví, že děvčátko Anička z Malostranského hřbitova pomáhá i po své smrti

Představujeme nejlepší pražské fotografy Na tomto místě představujeme nejlepší pražské fotografy. Ondřej Buček uspěl se svým snímkem ze Seminářské zahrady na pražském Petříně, který ozdobí kalendář Miluju Prahu v březnu.

„Focení je pro mě jako rybaření. Vezmu foťák, nahodím a čekám na ten nejlepší záběr. Krásně si u toho vyčistím hlavu,“ říká Ondřej. Začal fotit už na střední škole jako párty fotograf. Už tehdy si koupil svůj první foťák a začal cestovat. Během covidu mu nezbylo nic jiného než se zaměřit na domácí hřiště, tedy na Prahu. Ondřej rád fotí západy a východy slunce. Vždy ho potěší, když se mu podaří vychytat zajímavé světelné podmínky pro svou fotku.

Autor snímku je IT specialista, rozený Brňák, který žije už 13 let v Praze. Rád cestuje, fotí a zabývá se sporty všeho druhu. Jeho fotka se do kalendáře Miluju Prahu dostala prostě tak, že to Ondřej zkusil a uspěl. „Na kalendář roku 2025 se těším,“ směje se Buček. Březnová fotka ze Seminářské zahrady na Petříně