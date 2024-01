Novostavby na „kulaťáku“. Přijdeme jim na chuť, nebo budeme zase reptat?

O dostavbě prázdného místa v Dejvicích na rohu Vítězného náměstí a ulice Jugoslávských partyzánů se povídalo roky. V jednu dobu to vypadalo, že tu vybuduje nadrozměrný objekt známá investiční skupina PPF. Nakonec si vybojovali své místo na slunci Holanďané, kteří přišli se zástavbou, která po přibližně sto letech konečně doplní původní záměr o tom, jak o něm dumali už naši dědové.

Když se objevily první návrh y stavby z „pera“ PPF, rozpaky vzbudily nejen u mě. Ten barák byla hmota přesahující okolní zástavbu. Připomínalo mi to kancelářskou stavbu v Holešovicích na začátku Argentinské. Přiznávám, že ten dům nemám rád. Nejen pro jeho černou barvu, ale právě pro jeho mohutnost. Ta vynikne například při pohledu z Vítkova. Obrovská hmota, já jsem si ji pojmenoval jako Kámen, Šutr, nebo (kdoví proč) Medvěd. Je to pro mne pěst na oko, ale co nadělám. Třeba se to jednou změní, vzal jsem po letech na milost i hrůznější výtvory.

Na milost jsem nikdy ale nevzal krychloid na Karlově náměstí. Nenápaditou kancelářskou budovu na rohu náměstí a Resslovy ulice. Stavba bez myšlenky, uvnitř nic moc, kancelářské prostory bez ducha. Údajně měla stavba tvořit protiváhu kostela svatého Ignáce z Loyoly, který je naproti na rohu s Ječnou. Stejně si myslím, že hlavní důvod byl nacpat na plochu cop nejvíc komerčního prostoru.

Ale zpět na Kulaťák, jak se kdysi tomuto náměstí Říjnové revoluce říkalo a teď Vítěznému náměstí říká a říkat asi nadosmrti bude. Zatím solitér, který se tu dokončuje a kterému scházejí všechny ostatní budovy a objekty, tak trochu ční do výšky a do šířky, i jeho bílý plášť kontrastuje s převážně hnědými a okrovými odstíny prvorepublikových domů. Trochu mi vadí, že konečná výška budouí zástavby přece jen, byť o málo, ale přece převyšuje stávající domy. Hmotněji působící budova, která tu už je, ale naštěstí tvoří jakousi obrysovou a zrcadlovou kopii protilehlého generálního štábu.

Je mi možná líto, že zmizí velká zelená plocha, která po dokončení výstavby uzavře Kulaťák definitivně do kulata. Nechme se překvapit, co to v nás za pár let vyvolá. Sám na sebe jsem zvědavý.